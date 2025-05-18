Как уличный фонарь может убить вашу машину: 7 причин, о которых вы не знали

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Парковка под фонарём кажется удобной и безопасной, но на самом деле она может скрывать целый ряд рисков для вашего автомобиля.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Городская улица

1. Перегрев кузова

Когда машина стоит под фонарём, лампа нагревает её кузов, особенно в тёплые ночи. Это может привести к испарению жидкостей, таких как омыватель, а также ускорить выгорание краски.

2. Привлечение насекомых

Яркий свет фонаря привлекает мотыльков и других насекомых. Они могут оставить липкие следы на лобовом стекле и капоте. Утром их будет трудно отмыть, а выделения насекомых могут повредить лакокрасочное покрытие.

3. Проблемы с безопасностью

Яркое освещение делает машину уязвимой для вандалов. Царапины, разбитые стёкла и украденные дворники — все это чаще происходит под фонарями, где автомобиль становится легкой мишенью.

4. Сбои в работе датчиков

Современные автомобили с системами автопилота или камерами могут "ослепнуть" от бликов, исходящих от фонаря. Это может привести к сбоям в работе системы и даже к аварийным ситуациям.

5. Привлечение диких животных

В пригородах фонари могут привлекать енотов, белок и лис, которые любят грызть провода и резиновые уплотнители автомобилей. Это может привести к повреждениям, которые будут стоить вам немалых денег.

6. Конденсат и коррозия

Резкий перепад температуры между нагретым кузовом и холодным ночным воздухом способствует образованию росы. Влага проникает в микротрещины кузова, ускоряя коррозию.

7. Камеры наблюдения

Парковка под фонарём может попасть в "слепую зону" уличных камер видеонаблюдения. Это упрощает задачу для злоумышленников, которые могут без труда повредить или украсть что-то с вашего автомобиля.

Как избежать проблем

Чтобы избежать этих неприятных последствий, рекомендуется парковаться в 5-7 метрах от источника света. Это будет безопасно и предотвратит перегрев. Если другого выбора нет, используйте чехол для автомобиля — он защитит краску и стекло от воздействия внешней среды.

Уточнения

Фона́рь (от др.-греч. Φανάριον) — переносной или стационарный искусственный источник света.

