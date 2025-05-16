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Электросети вздохнут с облегчением: простой трюк с зарядкой электромобилей, который сэкономит деньги

1:43
Авто

С увеличением числа электромобилей возрастает нагрузка на электросети, особенно в часы пикового спроса. Однако новое исследование в Калгари показало: даже небольшие денежные поощрения могут эффективно изменить поведение владельцев электрокаров, снижая нагрузку на инфраструктуру.

электрокар
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
электрокар

200 участников были разделены на три группы: одна получала 3,5 цента за каждый киловатт-час зарядки ночью (в среднем $10 в месяц), вторая — поведенческий стимул (например, напоминания и советы), а третья была контрольной. Результат — у группы с денежной мотивацией ночная зарядка выросла вдвое, а поведенческие стимулы не дали ощутимого эффекта.

Исследование показало: как только прекращается денежное вознаграждение, поведение владельцев возвращается к прежним привычкам. Это указывает на краткосрочный эффект таких мер, но при этом подчёркивает потенциал временного управления нагрузкой на сеть.

Большинство участников не считают ночную зарядку неудобной. Это значит, что финансовые стимулы воспринимаются как "лёгкие деньги” за привычку, которую легко скорректировать, не жертвуя комфортом. Это может стать экономичным способом управления спросом без масштабных инвестиций в инфраструктуру.

Международные данные подтверждают эффективность подхода. В Австралии стимулы способствуют дневной зарядке при избытке солнечной энергии. Американские компании Con Edison и Orange & Rockland предлагают вознаграждение за зарядку вне пиковых часов, стимулируя устойчивое поведение на массовом уровне.

Уточнения

Ка́лгари (англ. Calgary) — город в провинции Альберта в Канаде.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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