Двигатель в опасности: как правильно его мыть и не стать владельцем вечного ремонта

Неправильная мойка двигателя может стать причиной дорогостоящего ремонта. Чтобы избежать проблем, достаточно соблюдать несколько простых правил. Эксперт рассказал, как правильно подходить к этому процессу.
Одной из главных ошибок является мытье горячего двигателя. Резкий перепад температур может привести к трещинам в алюминиевых деталях и нарушению герметичности прокладок. Владелец сети детейлинг-центров CarBase Александр Смит советует дождаться полного остывания мотора перед тем, как начинать мойку. Также важно защитить все электронные компоненты: отсоединить аккумулятор, закрыть генератор и блок управления, а также другие чувствительные к влаге детали.
Эксперт предупреждает об опасности применения воды под высоким давлением. Мощная струя может повредить изоляцию проводов, разорвать шланги и занести влагу в критически важные системы. Лучше использовать специальные жидкости, которые помогут защитить электрические соединения от короткого замыкания.
После завершения мойки важно тщательно просушить двигатель сжатым воздухом, особенно в труднодоступных местах. Резиновые и пластиковые элементы стоит обработать специальными консервантами для защиты от преждевременного износа и появления плесени.
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Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
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