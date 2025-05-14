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Как сдавали на права категории С в 1980-х

3:28
Авто

Сдача на права категории С (грузовики) в 1980-х годах в СССР — это был процесс не столько про комфорт и сервис, сколько про дисциплину, выносливость и специфическую советскую "проверку на вшивость".

ЗИЛ-130
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗИЛ-130

Ниже — суть процедуры, как всё происходило, с немного ироничной подачей, но с исторической точностью.

Как сдавали на права категории С в 1980-х: инструкция из прошлого

1. Учёба: техникум, ДОСААФ и армейская подготовка
Обучение чаще всего проходило в автошколах при ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту). Иногда — в ПТУ, техникумах, или в армии. Категория С — это уже "серьёзно", так что к делу подходили с пролетарской строгостью.

Обучение включало

Занятия по устройству автомобиля (иногда чуть ли не с винтика ГАЗ-53);

Вождение на полигоне (развороты, эстакада, змейка);

Основы ПДД, которые преподавались сухо, но жёстко;

Уроки "техобслуживания" — часто с реальным разбором двигателя.

2. Автопарк: мечта дизелиста

Учились, как правило, на ГАЗ-53, ЗИЛ-130, реже на УРАЛах. Машины были уставшие, но рабочие. Руль — без гидроусилителя, тормоза — "думают”, сцепление — накачивает ноги. Парковка в 30-градусную жару или мороз на таком звере — проверка нервов и мускулатуры.

3. Экзамены: теория + автодром + город

Процедура выглядела так:

Теория — экзамен в ГАИ. Билеты (синие книжечки с вариантами) были одни на всех, ошибки карались жёстко. Вопросы по ПДД, знакам, медицине, устройству двигателя.

Автодром — площадка. Надо было:

  • Тронуться в горку (эстакада);
  • Проехать змейкой;
  • Задним ходом заехать в бокс;
  • Остановиться точно по команде.

Всё это — на гружёном ЗИЛе, без парктроников и камер. Только зеркала, интуиция и крики инструкторы.

Город — выезд с инспектором. Маршрут — сплошные "ловушки": нерегулируемые перекрёстки, пешеходы с самосвалом наперевес, светофоры, которые работают "по вдохновению".

4. Атмосфера: строгость и немного абсурда

Сдача была часто стрессовой. Инструкторы могли "давить" морально. Были случаи, когда на экзамене специально провоцировали: "Вон, пешеход — не увидел? Завал!" Или просили пересесть с "вашего" грузовика на незнакомый — "а то этот уже всё сдал".

5. "Неформальные" нюансы

Как и во многих сферах СССР, существовали "неофициальные способы" ускорить или упростить процесс — от бутылки "для инспектора" до "договориться через инструктора". Но это было не правилом, а возможностью — сдавали и честно, и массово.

Итог: права С — это было солидно

Получить категорию С в СССР значило многое:

  • Это открывало дорогу к профессии (водитель — престижная работа, зарплата, пайки, командировки);
  • Это была часть подготовки к армейской службе или трудового пути на производстве;
  • И это был знак взрослости: ты управляешь техникой весом под 10 тонн.

Если хочешь — могу сделать из этого сценарий для видео или комикса в духе "сдал на ЗИЛе — теперь тебе всё по плечу".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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