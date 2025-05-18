Новые поправки в закон: как здоровье водителя может стать причиной лишения прав

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В России появятся новые правила, по которым ГИБДД будет иметь право отбирать водительские удостоверения у граждан с ухудшившимся здоровьем, без необходимости ждать планового медосмотра.

Фото: commons.wikimedia.org by Semenov.m7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ГИБДД

Как это работает

Законопроект, который обсуждается в Госдуме, даёт возможность дорожным инспекторам проверять ваше состояние здоровья, не дожидаясь 10-летнего медосмотра. Если у водителя появляется медицинский недуг, который делает его неспособным безопасно управлять автомобилем, его данные будут занесены в базу Минздрава. Такая информация станет доступной сотрудникам ГИБДД, и если необходимо, водительские права могут быть аннулированы.

Что если откажетесь от обследования

Если водитель отказывается пройти обследование или лечение, то его права могут быть также отозваны. Кроме того, в случае появления противопоказаний для вождения, медики будут обязаны назначать внеплановые обследования. В течение трех месяцев водитель сможет продолжать ездить на машине, но если обследование не пройдено, права заберут.

Когда вступит в силу новый закон

Закон, предусматривающий эти новшества, вступит в силу с 1 марта 2026 года. Также стоит отметить, что бумажные медсправки, как и ранее, уйдут в прошлое, уступив место электронным версиям.

Новые поправки сделают систему контроля за состоянием здоровья водителей более гибкой и своевременной. Однако они также принесут и определённые неудобства для тех, кто не следит за своим здоровьем и игнорирует необходимость регулярных обследований.

Уточнения

Зако́н — нормативно-правовой акт, принимаемый законодательным органом государства.

