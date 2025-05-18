Топ-10 автомобилей, которые не стареют: машины, которые будут работать как новенькие через 10 лет

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Авто

Если вы ищете подержанный автомобиль, которому около десяти лет, обратите внимание на эти модели — они доказали свою надежность и долговечность, пройдя испытания временем.

Honda CR-V
Фото: commons.wikimedia.org by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda CR-V

1. Toyota Prius (третье поколение, 2009-2015)

Гибрид Toyota Prius продолжает быть примером надежности. Сочетание бензинового и электрического двигателей, а также простая трансмиссия способствуют минимальным проблемам и низким расходам на обслуживание.

2. Lexus ES (шестое поколение, 2012-2018)

Роскошный седан Lexus ES, делящий многие компоненты с Toyota Camry, продолжает покорять владельцев своим комфортом, качеством сборки и бесперебойной работой. Редко поддается серьезным поломкам.

3. Toyota Camry (седьмое поколение, 2012-2017)

Camry — эталон надежности среди среднеразмерных седанов. Прочная конструкция, проверенные двигатели и трансмиссии, а также огромная сеть сервисных центров делают ее отличным выбором для долгосрочной эксплуатации.

4. Honda Civic (девятое поколение, 2011-2015)

Honda Civic известна своей экономичностью и надежностью. Девятое поколение продолжает эту традицию, предлагая компактный и практичный автомобиль с низкими расходами на обслуживание и редкими поломками.

5. Mazda3 (второе поколение, 2009-2013)

Mazda3 — это автомобиль с динамичным характером и отличной надежностью. Владельцы ценят ее за управляемость и относительную низкую стоимость обслуживания.

6. Subaru Forester (третье поколение, 2008-2013)

Subaru Forester, оснащенный полным приводом и прочной конструкцией, идеально подходит для тех, кто ищет проходимый и надежный внедорожник. Боксерные двигатели Subaru доказали свою долговечность.

7. Toyota RAV4 (третье поколение, 2005-2012)

Компактный внедорожник Toyota RAV4 славится своей практичностью и надежностью. Он предлагает комфортную езду и редко вызывает серьезные проблемы у владельцев.

8. Honda CR-V (третье поколение, 2007-2011)

Honda CR-V — это популярный внедорожник с просторным интерьером и высокой надежностью. Владельцы хвалят его за отличную эксплуатацию и минимальные поломки.

9. Hyundai Elantra (пятое поколение, 2010-2015)

Hyundai Elantra пятого поколения стал примером улучшенного качества и надежности. Стильный дизайн, хорошая экономия и доступная цена делают эту модель идеальной для тех, кто ищет надежный автомобиль.

10. Kia Soul (первое поколение, 2008-2014)

Необычный и практичный Kia Soul — это еще один автомобиль, который заслуживает внимания. Он привлекает владельцев своими функциональными возможностями и сравнительно низкими расходами на обслуживание.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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