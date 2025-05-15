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Как старый бензин может превратить ваш двигатель в песочницу — не рискуйте

2:38
Авто

Многие водители, особенно в периоды роста цен на топливо или при длительных поездках, предпочитают держать в запасе канистру с бензином. Но с течением времени возникает закономерный вопрос: как долго бензин сохраняет свои качества и безопасно ли использовать его через несколько месяцев?

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

Почему бензин стареет

Бензин — это сложная смесь, содержащая летучие компоненты, которые со временем испаряются. Этот процесс приводит к окислению топлива и образованию смолистых веществ, что, в свою очередь, ухудшает его горючие свойства. Потеря октанового числа — еще одна опасность, которая может привести к детонации в двигателе.

По стандартам в большинстве стран срок хранения обычного бензина составляет до 6 месяцев. Однако специализированные сорта, предназначенные для государственных резервов, могут храниться до 5 лет, но такие продукты не доступны для свободной продажи.

Как продлить срок годности бензина

Чтобы бензин сохранял свои свойства дольше, специалисты рекомендуют использовать антиоксидантные добавки. Например, стабилизаторы от Liqui Moly, которые добавляют в топливо заранее, предотвращают потерю его качества и помогают "сохранить" его состояние на длительное время.

Условия правильного хранения топлива

Для того чтобы бензин не потерял своих свойств, необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • Герметичный контейнер: используйте только чистые и прочные пластиковые или металлические контейнеры.

  • Отсутствие воды: остаточная влага, которая может попасть в топливо при мойке или зимой, может разрушить его структуру.

  • Хранение в прохладном месте: идеальные условия — это гаражи или подвалы с постоянной температурой, где бензин не подвергается резким колебаниям температуры.

Последствия использования старого бензина

Использование старого топлива может привести к нескольким серьезным проблемам:

  • Двигатель может не запуститься.

  • Форсунки могут забиться.

  • Может произойти детонация, что приведет к повреждению поршневой группы.

Особенно это опасно для автомобилей с системой впрыска и чувствительными топливными насосами.

Практические советы

Специалисты рекомендуют заменять старое топливо каждые шесть месяцев. Чтобы избежать накопления непригодного топлива, просто смешивайте старое топливо с новым, желательно в полупустом баке. Таким образом, вы продлите срок службы двигателя и топливной системы.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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