Если хотите сохранить мотор, перестаньте делать это — вам лучше узнать об этом до поломки

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Царапины в цилиндрах — это не просто шум и вибрации. Это может привести к дорогостоящему ремонту, а иногда и к полной замене блока двигателя. Разбираемся, как избежать этой неприятности.

Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поршни двигателя

1. Керамический катализатор: как его разрушение превращает ваш двигатель в машину для разрушений

Когда катализатор начинает разрушаться, его частицы попадают в камеру сгорания, действуя как абразивы. Это не только повышает износ, но и приводит к царапинам в цилиндрах. Так что, если ваш катализатор нуждается в замене, не откладывайте это на потом.

2. Песок и мусор в двигателе: как он может попасть через свечи и разрушить ваш двигатель

Мелкие частицы, такие как песок и мусор, могут попасть в двигатель через отверстия, где находятся свечи. Эти незаметные враги могут легко повредить поверхность цилиндра и вызвать необходимость в капитальном ремонте.

3. Перегрев двигателя: когда слишком горячо — это плохо для вашего мотора

Перегрев — одна из главных причин появления царапин в цилиндрах. Когда температура двигателя поднималась слишком высоко, то части начали интенсивно тереться друг о друга, оставляя следы, которые не проходят сами собой.

4. Недостаток масла: как не контролировать уровень и получить полную катастрофу

Если уровень масла в двигателе низкий, то это как если бы вы дали своему мотору работать без смазки. Части начинают тереться друг о друга, и вскоре появляются царапины. Это может привести к поломке двигателя и к большим расходам на ремонт.

5. Топливо низкого качества: как оно ускоряет появление царапин в цилиндрах

Некачественное топливо — это не только проблема для катализатора, но и для цилиндров. Если ваш автомобиль использует бензин с низким октановым числом, то это может быстро привести к образованию царапин на внутренней поверхности цилиндров.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

