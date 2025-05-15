На вторичке — звезда, на парковке — жертва: какие авто угоняют чаще всего

2:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Если вы думаете, что угон — это про дорогой Mercedes в центре города, то вас удивит правда. Сегодня в зоне риска — не только премиум, но и вполне обыденные Hyundai и даже Lada. Причины? Простой взлом, дефицит запчастей и любовь рынка к определённым моделям. А сигнализация? Давно не гарантия. Разбираемся, что крадут чаще всего, почему именно эти авто — и как не стать следующим.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Седан Lada Vesta

Кого чаще всего угоняют

1. Hyundai Santa Fe, Solaris, Creta

Бесключевой доступ делает их лёгкой добычей. Santa Fe чаще уходит за границу или "на перепродажу". Creta и Solaris — на запчасти: их много на дорогах, а значит, спрос есть всегда.

2. Kia Sorento

Тот же сценарий, что и с Santa Fe — дорогие запчасти, дефицит, идентичная система доступа. И угонщикам, и разборщикам — в кайф.

3. Toyota Camry

Любимец корпоративного и таксичного сегмента. Популярность упала, но интерес у воров всё ещё есть — особенно к свежим и ухоженным экземплярам.

4. LADA

Просто, массово, дешево чинить и легко угнать. Некоторые модели до сих пор не имеют нормальной защиты.

Что не работает (а ты, возможно, на это надеешься)

Сигнализация . Опытные угонщики отключают её за секунды.

Кнопки и маячки . Их установки предсказуемы — находят быстро.

Парковка у дома . Самое рисковое место. Камеры и освещение — твои друзья.

Платная стоянка . В теории безопасно. На деле — часто без ответственности.

Гараж? Увы, и их ломают. Но реже. Особенно если без "вкусного" авто внутри.

Что реально помогает

Экранирующий чехол на ключ - защищает от ретрансляторов.

Блокиратор руля или педалей - прост и эффективен: вор не будет возиться.

Снятие аккумулятора - работает, но неудобно.

Цвет . Да, окрас имеет значение. Яркие авто воровать рискованно — их видно.

Уникальные блокировки от "гаражных умельцев”. Нестандартные решения сбивают с толку.

Профилактика — твоё всё

Ставь машину под камерами и в хорошо освещённых местах.

Ничего ценного в салоне — даже зарядка может спровоцировать взлом.

Не давай ключи и брелки незнакомым мастерам.

Не экономь на сигнализации — пусть хотя бы отпугнёт новичка.

И главное — при угоне сразу в полицию. Чем быстрее, тем выше шанс найти авто.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

