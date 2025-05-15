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Если хотите избежать катастрофы — не дожимайте бак до последней капли: причины и риски

1:37
Авто

Сезон длинных поездок уже на пороге, и многие водители, как и прежде, продолжают привычку дожидаться последнего момента, чтобы заправить автомобиль. Но эта практика может сыграть с вами злую шутку, особенно на пути.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

1. Риск застрять на полпути: это не приключение, а проблема

Когда топливо на исходе, оценить оставшийся путь до заправки становится сложно. В незнакомой местности это может привести к серьезным неудобствам. Вы не хотите оказаться в ситуации, когда не хватает нескольких километров до ближайшей заправки.

2. Насос на грани: перегрев и износ

Если уровень топлива низкий, насос вынужден работать с повышенной нагрузкой, что может привести к его перегреву и быстрому износу. Как следствие, вы получите дорогой ремонт или замену насоса, который, к слову, не дешев.

3. Влага в баке: больше влаги — больше проблем

Когда в баке мало топлива, в нем появляется конденсат. Колебания температур, характерные для майских дней, способствуют образованию водяных капель, которые оседают на дне бака. Вода не смешивается с топливом, что может привести к коррозии и другим проблемам с системой подачи топлива.

4. Секрет сохранения работоспособности автомобиля

Чтобы избежать дополнительных расходов и лишних проблем, лучше заправляться заранее. Постоянно держите бак хотя бы на четверть полный, а перед дальним путешествием не поленитесь заправить его до полного.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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