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Как автомойки разводят вас на деньги с помощью полезного воска и других уловок

2:23
Авто

Автомойки самообслуживания становятся всё более популярными, но что на самом деле стоит за опцией воска на кузове? Это просто способ заработать деньги или полезная услуга для вашего автомобиля?

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Воск: защита кузова или рекламный трюк

Воск обещает временную защиту кузова, скрывает мелкие царапины и придает блеск. Но насколько долго этот эффект сохраняется, и стоит ли платить за такую услугу? Разбираемся, стоит ли доверять автомойкам.

Воск на авто: полезно или пустая трата денег

Почему автомойки предлагают воск как стандартную услугу? Сколько на самом деле стоит эта процедура и оправдывает ли она свои обещания в плане защиты кузова?

Воск на автомобиле: реальная защита или просто блеск

Профессиональные воски имеют свои преимущества, но как обстоит дело с жидким воском на автомойке самообслуживания? Рассказываем, когда его использование может навредить.

Воск на автомойке: стоит ли платить за "защиту"

Процесс нанесения воска в автомойке — это не всегда то, что вам нужно. Что на самом деле скрывается за этой опцией, и почему лучше иногда пропустить воск?

Нужен ли воск на автомойке? Вот что скрывается за этой услугой

Многие автомойки предлагают воск, но так ли полезна эта опция для вашего автомобиля? Ответ скрывается в деталях!

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Если ваш автомобиль не получил должного ухода, воск может сделать больше вреда, чем пользы. Узнайте, когда лучше отказаться от этой услуги.

Воск для автомобиля: роскошь или маркетинг

Автомойки самообслуживания предлагают воск как стандарт, но так ли это полезно для вашего автомобиля? Мифы и правда о воске на кузове.

Воск на кузове — это не всегда полезно: 5 фактов, которые вас удивят

Воск защищает, но не так долго, как вы думаете. Эксперты объясняют, когда воск может быть полезным, а когда — просто пустой тратой денег.

Как правильно использовать воск на автомобиле? Оставьте это профессионалам

Если вы хотите, чтобы воск действительно работал, следуйте правильной технике. Но у большинства автомоек самообслуживания этого не обеспечивают.

Уточнения

Во́ск — пластичное вещество коричневато-жёлтого цвета.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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