Авто, которое ездит, а не капризничает: топ-4 на вторичке

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Хочешь авто, которое не будет тянуть деньги, нервы и силы? Такое, чтобы не требовало каждую неделю заглядывать под капот и сдавать зарплату в автосервис? Есть такие машины. Они могут быть не самыми модными и "навороченными", зато отрабатывают каждый вложенный в них рубль. Перед вами — 4 модели с пробегом, которые реально позволяют "просто ездить" и не доводят до финансовой истерики.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Camry

Toyota Camry 50/55

Цена: от 1,15 до 3 млн ₽

Лучший выбор: 2.5 л (2AR-FE), 181 л. с., АКПП

Классика вторички. Если хочешь забыть слово "ремонт" — бери Камри с мотором 2.5 и автоматом. Эта связка переживает пробеги за 300 000 км без капремонта. Главное — не вестись на V6: да, едет бодро, но ремонт АКПП после таких моторов — частый гость. У Camry крепкий кузов, хоть и с тонким металлом, хорошая подвеска и ликвидность выше среднего. Единственный реальный минус — повышенный интерес угонщиков. Проверь всё по базе и покупай только через ГИБДД.

Honda CR-V (4-е поколение)

Цена: от 1,4 до 4 млн ₽

Лучший выбор: 2.0 л (R20A) или 2.4 л (K24), АКПП до 2014

Скучная внешне, но легендарно надёжная. Старые добрые атмосферники Honda служат десятилетиями, а если не забывать регулировать клапана, то и мотор, и коробка легко отходят свои 300-400 тысяч. Багажник — мечта, салон удобный, подвеска — почти неубиваемая. А главное — минимум электроники, которая любит капризничать. Идеальна для тех, кто хочет ездить, а не переживать.

Toyota Corolla (2006-2013)

Цена: от 500 тыс. до 1,8 млн ₽

Лучший выбор: после 2010 г. с мотором 1.6 (1ZR-FE), АКПП

Простая, как советский утюг, но с японской выносливостью. Эта Corolla — воплощение надёжности. Дешёвые запчасти, простая ходовка, неубиваемый мотор. Даже с пробегом в 300+ она не разваливается на ходу. Робот до 2010 года — нет, спасибо. Ищи экземпляры с классическим автоматом и хорошей историей. Подойдёт и как первая машина, и как бессмертный "ежедневник".

Honda Freed (2008-2016, правый руль)

Цена: от 600 тыс. до 1,9 млн ₽

Лучший выбор: 1.5 л (L15A), вариатор после 2011 или АКПП у полноприводных

Праворульный минивэн для тех, кому главное — вместительность, простота и живучесть. Особенно популярен в Сибири и на Дальнем Востоке. Двигатель L15A с цепью, простой вариатор (или автомат на 4WD) и суперпрактичный салон. Главное — проверяй кузов: слабая антикоррозийка. А в остальном — настоящая рабочая лошадка на годы.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

