Ваш автомобиль уже на прицеле у угонщика: 5 предупреждений, которые нельзя игнорировать

Кража автомобиля — это не случайность. Злоумышленники всегда тщательно планируют свои действия, анализируя поведение владельцев и слабые места в системах безопасности. Узнайте, на что стоит обратить внимание, чтобы не стать жертвой угонщиков.
Будьте настороже, если вам начали звонить люди, представляющиеся работниками автосалонов или сервисных центров. Это может быть попытка выяснить, какие системы безопасности установлены на вашем автомобиле и как часто он стоит на парковке. Не отвечайте на такие звонки, если не уверены в их подлинности.
Если ваша сигнализация срабатывает без видимой причины, это может быть первым сигналом, что кто-то проверяет, как работает ваша система безопасности. Особенно опасно, если после таких событий вы замечаете следы на кузове автомобиля или открытые двери.
Не игнорируйте рекламные листовки или ветки, оставленные на вашем автомобиле. Это старая тактика угона: преступники могут таким образом проверять, стоит ли автомобиль долго на одном месте. Если предмет остаётся там несколько дней — возможно, вас уже "обследуют".
Если вдруг обнаружите открытым перчаточный ящик или странные следы в салоне, это повод для беспокойства. Это может свидетельствовать о том, что кто-то пытался проникнуть в салон, чтобы получить доступ к бортовой электронике или собирал разведывательную информацию.
Если ваш автомобиль стоит в одном и том же месте длительное время, особенно рядом с неохраняемой парковкой, это может привлечь внимание преступников. Они могут следить за вашим графиком и выбрать удобное время для кражи.
Переместите автомобиль на охраняемую парковку или в другое безопасное место.
Сообщите в полицию о подозрительных звонках или следах вмешательства.
Установите дополнительную систему безопасности, например, GPS-слежение или иммобилайзер.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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