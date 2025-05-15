Ваш автомобиль уже на прицеле у угонщика: 5 предупреждений, которые нельзя игнорировать

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Кража автомобиля — это не случайность. Злоумышленники всегда тщательно планируют свои действия, анализируя поведение владельцев и слабые места в системах безопасности. Узнайте, на что стоит обратить внимание, чтобы не стать жертвой угонщиков.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Угонщик вскрывает машину

1. Подозрительные звонки: преступники изучают вас по телефону

Будьте настороже, если вам начали звонить люди, представляющиеся работниками автосалонов или сервисных центров. Это может быть попытка выяснить, какие системы безопасности установлены на вашем автомобиле и как часто он стоит на парковке. Не отвечайте на такие звонки, если не уверены в их подлинности.

2. Частые срабатывания сигнализации: это не всегда просто ошибка

Если ваша сигнализация срабатывает без видимой причины, это может быть первым сигналом, что кто-то проверяет, как работает ваша система безопасности. Особенно опасно, если после таких событий вы замечаете следы на кузове автомобиля или открытые двери.

3. Подозрительные предметы на автомобиле: кто-то проверяет вашу машину

Не игнорируйте рекламные листовки или ветки, оставленные на вашем автомобиле. Это старая тактика угона: преступники могут таким образом проверять, стоит ли автомобиль долго на одном месте. Если предмет остаётся там несколько дней — возможно, вас уже "обследуют".

4. Признаки внутреннего проникновения: ваш автомобиль был нацелевым объектом

Если вдруг обнаружите открытым перчаточный ящик или странные следы в салоне, это повод для беспокойства. Это может свидетельствовать о том, что кто-то пытался проникнуть в салон, чтобы получить доступ к бортовой электронике или собирал разведывательную информацию.

5. Длительное отсутствие владельца: следят за вами

Если ваш автомобиль стоит в одном и том же месте длительное время, особенно рядом с неохраняемой парковкой, это может привлечь внимание преступников. Они могут следить за вашим графиком и выбрать удобное время для кражи.

Как действовать, если заметили хотя бы один из этих признаков

Переместите автомобиль на охраняемую парковку или в другое безопасное место. Сообщите в полицию о подозрительных звонках или следах вмешательства. Установите дополнительную систему безопасности, например, GPS-слежение или иммобилайзер.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

