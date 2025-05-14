Купил, вложил, снова чиню: авто, превращающие водителя в спонсора сервиса

3:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Всё выглядит заманчиво: премиум за копейки, дизельная тяга, полный привод и куча опций. Но на деле — это машины с пробегом, от которых стараются держаться подальше даже самые отчаянные любители авто. Они обещали быть надёжными и эффектными, а стали вечной головной болью. Разбираем, какие модели не хотят брать ни знакомые, ни перекупы, ни "папы с гаражами”.

Фото: Wikipedia by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Kia Mohave

Mazda CX-7

"Снаружи — премиум, внутри — капремонт"

Красивый, бодрый кроссовер с турбомотором 2.3. Проблема в том, что этот мотор "ест” масло, перегревается, стучит и нередко умирает до 100 000 км. Владельцы массово пересаживаются на другое или пишут объявления с фразой "двигатель после капиталки” — а покупатели от них бегут.

Subaru с двигателем FB25

"Полный привод и полный кошмар"

На бумаге всё отлично — Forester, Outback, атмосферник. Но двигатель FB25 любит перегреваться, жрёт масло, стучит и портит прокладки. После 120 000 км такие машины превращаются в дорогую абонементную карту на СТО.

BMW X5 E70

"Космический корабль… на вынос"

Да, он красив, особенно в М-пакете. Но моторы N63 и N57 — мины замедленного действия. Цепи, масло, турбины, коробка, пневма, электрика — здесь ломается всё. Один владелец признался, что "продал со слезами счастья”.

Kia Mohave дизель

"Казался мужиком, оказался диванчиком"

Мощный рамник с дизелем 3.0 — мечта. Пока не начнутся проблемы с коробкой, форсунками, сажевиком и EGR. Автомат — слабое место, а "почти новый, всё сделано” — это переводится как "поехал на СТО”.

Volkswagen Touareg I (особенно дизель 5.0)

"Купил — попал"

Тот самый Touareg, который "броневик”. Только вот дизель V10 — это как ядерный реактор: мощно, но страшно. Все узлы дорогие, ломаются по очереди, а найти сервис, где возьмутся чинить — уже квест.

Chery Tiggo первых поколений

"Электрика живёт своей жизнью, кузов — чужой"

Когда-то был хитом за счёт цены. Сейчас — боль электриков и квест по запчастям. Плавают обороты, сигналит сам по себе, обогрев отключает стеклоподъёмник. И всё это — в одном авто. Перекупы даже близко не подходят.

Ford Focus III с роботом Powershift

"Рывки, "нейтраль” на перекрёстке и дёрганья"

Focus классный, пока не узнаешь, что там робот. Рывки, сгорающее сцепление, зависания — и дорогое обслуживание. На вторичке автомат и механика уважаемы, а "робот” — это табу. Никто не берёт.

Почему "дёшево” не значит "выгодно”

Цена — это не только то, что написано в объявлении. Это то, сколько ты вложишь после покупки. И с этими авто часто выходит так: отдал миллион — вложил второй. А радость от "какой красавец” быстро сменяется фразой: "А запчасти-то где взять?!”

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

