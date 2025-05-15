Не ждите час, пока сработает кондиционер — вот как быстро охладить авто в жару

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Когда жара достигает своего пика, а ваш автомобиль превратился в горячую пустыню, важно знать несколько хитростей, чтобы быстро снизить температуру в салоне. Вот 5 проверенных способов вернуть комфорт в машину.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель за рулём

1. Откройте двери и окна: естественное проветривание

Когда ваш автомобиль долго стоял на солнце, лучший способ — дать ему "встряхнуться". Откройте все окна и двери, чтобы горячий воздух мог выйти, а на его место пришёл прохладный. Это самый быстрый способ облегчить ситуацию.

2. Используйте тепловентилятор, но не на лобовое стекло

Тепловентилятор поможет быстрее охладить салон, но важно не направлять поток воздуха на лобовое стекло — резкое изменение температуры может привести к его повреждению. Сначала дайте машине проветриться, а потом включайте кондиционер.

3. Вентилятор — если кондиционер не работает

Если кондиционер на выходе, используйте обычный вентилятор. Поставьте его на максимальную скорость и направьте на сиденья водителя и пассажира. Этот трюк хорошо работает, особенно если у вас нет других вариантов.

4. Начните движение с открытыми окнами

Даже если вам не хочется ощущать поток горячего воздуха, в момент старта открытые окна помогут сразу проветрить салон. Как только движетесь, воздух начнёт циркулировать, и температура внутри машины быстро снизится.

5. Хитрость с омывателем стекла: ледяной эффект

Заполните систему омывателя чистой холодной водой. Когда вы включите омыватель, вода будет омывать стекло и охлаждать воздух, забираемый в салон. Эта маленькая хитрость позволит сделать в машине чуть более прохладно за несколько секунд.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

