Не ждите час, пока сработает кондиционер — вот как быстро охладить авто в жару

Когда жара достигает своего пика, а ваш автомобиль превратился в горячую пустыню, важно знать несколько хитростей, чтобы быстро снизить температуру в салоне. Вот 5 проверенных способов вернуть комфорт в машину.
Когда ваш автомобиль долго стоял на солнце, лучший способ — дать ему "встряхнуться". Откройте все окна и двери, чтобы горячий воздух мог выйти, а на его место пришёл прохладный. Это самый быстрый способ облегчить ситуацию.
Тепловентилятор поможет быстрее охладить салон, но важно не направлять поток воздуха на лобовое стекло — резкое изменение температуры может привести к его повреждению. Сначала дайте машине проветриться, а потом включайте кондиционер.
Если кондиционер на выходе, используйте обычный вентилятор. Поставьте его на максимальную скорость и направьте на сиденья водителя и пассажира. Этот трюк хорошо работает, особенно если у вас нет других вариантов.
Даже если вам не хочется ощущать поток горячего воздуха, в момент старта открытые окна помогут сразу проветрить салон. Как только движетесь, воздух начнёт циркулировать, и температура внутри машины быстро снизится.
Заполните систему омывателя чистой холодной водой. Когда вы включите омыватель, вода будет омывать стекло и охлаждать воздух, забираемый в салон. Эта маленькая хитрость позволит сделать в машине чуть более прохладно за несколько секунд.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
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