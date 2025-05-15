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Не положили эти 10 вещей в машину — и вы обречены на катастрофу

3:09
Авто

Когда вы отправляетесь в путешествие или просто катитесь по городу, важно быть готовым ко всему. Вот 10 вещей, которые стоит всегда держать в автомобиле. Эти предметы могут стать настоящими спасателями в самых неожиданных ситуациях.

салон автомобиля
Фото: Freepik by senivpetro
салон автомобиля

1. Вода — на вес золота

Вода — не просто жизненно необходимая вещь, но и источник комфорта в дороге. Даже если вы не планируете долгую поездку, в пробках или в жару жажда не заставит себя долго ждать. Несколько бутылок воды — минимальный запас для вашей безопасности и комфорта.

2. Запасы еды: когда голод застал врасплох

Если вы попадете в пробку или окажетесь вдали от ближайшего кафе, быстрые закуски, шоколадки или печенье могут стать спасением. Эти мелочи помогут утолить голод и поддержать уровень энергии в долгих поездках.

3. Гигиена на колёсах

Влажные салфетки и антибактериальный гель — идеальные спутники путешественников. Они обеспечат комфорт и гигиену, когда нет доступа к воде, а ваши руки требуют срочной очистки.

4. Вентилятор для авто — спасение от жары

Если кондиционер сломался или вообще отсутствует, вентилятор на прикуриватель будет вашим лучшим другом в жару. Это не роскошь, а необходимость для комфортной поездки, особенно в летнее время.

5. Массажная подушка для шеи — уют на ходу

Массажная подушка для шеи поможет снять напряжение и стресс, особенно если вы проводите долгое время за рулем. Это маленькое, но важное устройство сделает поездку куда более комфортной.

6. Зарядное устройство — не оставайтесь без связи

Смартфон — это не только навигация и связь, но и источник информации в чрезвычайной ситуации. Обязательно держите зарядное устройство в автомобиле, чтобы не остаться без связи в дороге.

7. Фонарик — когда ночь застала врасплох

Если вы остались в ночной темноте или на незнакомой дороге, фонарик станет незаменимым помощником. Он поможет не только в поиске нужных предметов, но и при ремонте автомобиля.

8. Наличные — на всякий случай

В современных условиях, когда все оплачивается картой, наличные все равно могут быть полезными. Вдруг вы окажетесь в месте, где нет интернета или терминалов для карт? Тогда наличные спасут ситуацию.

9. Аптечка первой помощи — безопасность прежде всего

Аптечка первой помощи — обязательный атрибут каждого автомобиля. Включите в нее все, что может понадобиться вам в дороге: пластыри, антисептики, а также лекарства по рецепту.

10. Канистра с бензином — крайняя мера

Этот предмет должен быть в багажнике на всякий случай. Канистра с бензином может выручить вас в случае экстренной ситуации, когда ближайшая заправка окажется слишком далеко.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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