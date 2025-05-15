Ждете чудо? Почему доливка масла не спасет ваш мотор от ужасного конца

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С возрастом у автомобиля неизбежно появляются проблемы, и одна из самых распространенных — это увеличенный расход моторного масла. Это происходит по множеству причин, но многие водители решают "держать до последнего", добавляя масло, чтобы компенсировать потери. Однако возникает вопрос: стоит ли в таком случае просто доливать или нужно менять масло?

Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License Моторное масло

Доливка масла — это не решение проблемы

Когда автомобиль стареет, подвижные части двигателя изнашиваются, и между ними образуются щели, что приводит к большему расходу масла. Вместо того, чтобы проводить дорогостоящий ремонт, владельцы часто предпочитают просто доливать масло. Некоторым кажется, что постоянное добавление масла — это идеальный способ обновить его состав. Однако это заблуждение.

Логика "постоянного обновления" масла: миф или реальность

Многие считают, что добавление масла позволяет поддерживать его в рабочем состоянии, поскольку оно обновляется. Но на самом деле добавление нового масла не решает проблему. Масло в двигатель не меняется, а просто частично обновляется, оставляя все углеродные отложения и загрязнения в системе. В результате, если старое масло не сливается и не меняется, все грязные частицы остаются в системе смазки и могут попасть в рабочие зоны двигателя.

В чем опасность старого масла

Когда масло не меняется, оно теряет свои полезные свойства и становится старым и загрязненным. В такой "смеси" двигатель продолжает работать, что приводит к увеличению износа и преждевременному выходу из строя деталей. И в какой-то момент, вместо того чтобы сэкономить на замене масла, вам придется заплатить за дорогой ремонт.

Лучший способ заботиться о моторе

Самый правильный подход — это менять масло вовремя, согласно срокам и пробегу, указанным производителем. Когда масло меняется полностью, оно не только обновляет состав, но и эффективно моет двигатель от загрязнений. А вот доливка масла — лишь временное решение, которое не дает долговременного эффекта.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

