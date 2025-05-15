Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Твой кишечник стареет молча — и мстит по-крупному: что срочно нужно изменить в тарелке
Цветущие ранункулюсы: как создать яркий цветник в вашем саду
Хватит протеиновых коктейлей! Диетолог научила, как получать белок из обычной еды – меню в студию!
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Захватывающие 7 автомаршрутов: Россия и Сербия делают шаг к новым туристическим открытиям
Столовая СССР. Алюминиевая ложка и счастье за 1.20: феномен советской еды вне дома
Тело в дисбалансе: одна ошибка в тренировках, которую совершают почти все новички
Петрушка — не кактус: где посадить, чтобы не погибла от любви и солнца
Как почистить радиаторы и избежать запаха пыли, который преследует вас каждую осень

Ждете чудо? Почему доливка масла не спасет ваш мотор от ужасного конца

2:15
Авто

С возрастом у автомобиля неизбежно появляются проблемы, и одна из самых распространенных — это увеличенный расход моторного масла. Это происходит по множеству причин, но многие водители решают "держать до последнего", добавляя масло, чтобы компенсировать потери. Однако возникает вопрос: стоит ли в таком случае просто доливать или нужно менять масло?

Моторное масло
Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License
Моторное масло

Доливка масла — это не решение проблемы

Когда автомобиль стареет, подвижные части двигателя изнашиваются, и между ними образуются щели, что приводит к большему расходу масла. Вместо того, чтобы проводить дорогостоящий ремонт, владельцы часто предпочитают просто доливать масло. Некоторым кажется, что постоянное добавление масла — это идеальный способ обновить его состав. Однако это заблуждение.

Логика "постоянного обновления" масла: миф или реальность

Многие считают, что добавление масла позволяет поддерживать его в рабочем состоянии, поскольку оно обновляется. Но на самом деле добавление нового масла не решает проблему. Масло в двигатель не меняется, а просто частично обновляется, оставляя все углеродные отложения и загрязнения в системе. В результате, если старое масло не сливается и не меняется, все грязные частицы остаются в системе смазки и могут попасть в рабочие зоны двигателя.

В чем опасность старого масла

Когда масло не меняется, оно теряет свои полезные свойства и становится старым и загрязненным. В такой "смеси" двигатель продолжает работать, что приводит к увеличению износа и преждевременному выходу из строя деталей. И в какой-то момент, вместо того чтобы сэкономить на замене масла, вам придется заплатить за дорогой ремонт.

Лучший способ заботиться о моторе

Самый правильный подход — это менять масло вовремя, согласно срокам и пробегу, указанным производителем. Когда масло меняется полностью, оно не только обновляет состав, но и эффективно моет двигатель от загрязнений. А вот доливка масла — лишь временное решение, которое не дает долговременного эффекта.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Домашние животные
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают Аудио 
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Домашние животные
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания Аудио 
Не хочу даже слушать: Резник о Пугачевой — откровенно и без прикрас
Правда ТВ
Не хочу даже слушать: Резник о Пугачевой — откровенно и без прикрас Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Последние материалы
Не рвите эти сорняки: они отпугивают блошек и лечат почву
Лицо просит о помощи, а ты не слышишь: проверь кожу с помощью двух лайфхаков
Арбузный рай: как вырастить арбузы без теплицы на даче
Рыба, яйца и сыр: можно ли есть их вместе? Врачи развеяли популярный миф
Те самые ручки над дверью — не для страха и не для опоры: как ими пользуются неправильно
Громче, дороже, но не быстрее: почему Vesta Sport стоит 2,7 миллиона, а едет как раньше
Мяу-эйфория или перебор? Правда о кошачьей мяте, о которой мало кто знает
Трава, которая спасает от кашля лучше аптек: растёт на подоконнике и не просит зарплату
Горькая правда о Диснейленде: как один день превратил семью из Флориды в жертву парка развлечений
На сколько нужно ускорить свой шаг, чтобы избежать сердечных проблем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.