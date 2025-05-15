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Автомобильный крематорий: как летняя жара превращает ваш авто в развалины

2:04
Авто

Лето — не только время отпусков, но и сезон, когда машины начинают страдать от жары. Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге, важно знать о самых распространенных летних проблемах с автомобилем. Какие же они?

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Кипение антифриза: когда двигатель начинает "плавиться"

На первом месте — кипение антифриза в системе охлаждения. Причины могут быть разные: низкий уровень жидкости, неоригинальный антифриз, проблемы с крышкой радиатора или забитые ячейки радиатора. В жару эти проблемы становятся особенно актуальными, ведь перегрев может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Тормозная жидкость: не оставляйте это на потом

Завирающая тормозная жидкость — еще одна распространенная проблема в жару. Сильное нажатие на тормоза в условиях высокой температуры может повредить систему и повлиять на эффективность торможения. Если жидкость не менялась длительное время, не откладывайте ее замену.

Течь жидкости из-за жары

Высокие температуры также приводят к уменьшению вязкости жидкости, что может вызвать микротечи в различных системах автомобиля. Это может привести к неисправностям, которые вы не заметите до того, как они скажутся на работоспособности машины.

Деформация пластика: салон "плавится" под солнцем

Пластиковые элементы внутри салона автомобиля также страдают от солнечного воздействия. В жарких регионах это особенно актуально, ведь длительное пребывание под палящими лучами может привести к деформации пластика и снижению комфорта.

Опасности в багажнике: как жара может стать причиной пожара

Нельзя забывать и о мелких, но очень опасных вещах, которые могут оказаться в автомобиле. Газовые зажигалки, аэрозольные банки и другие взрывчатые вещества могут привести к пожару при высокой температуре. Поэтому всегда проверяйте, что находится в багажнике или салоне, особенно в жаркую погоду.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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