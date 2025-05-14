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Новинки? Не смешите: почему современные автомобили — это не качество, а маркетинг

2:07
Авто

Автомобили, которые мы привыкли считать символом прогресса, на самом деле становятся все более проблемными. Исследования компании J. D. Power показывают, что несмотря на внедрение новейших технологий, качество современных автомобилей продолжает оставлять желать лучшего. Потребители недовольны, и вот почему.

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Фото: wikipediа by Mason Jones masonjonesphoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Никакого прогресса — только больше проблем

В исследовании, охватившем более 93 000 владельцев и лизингополучателей автомобилей, был зафиксирован рост числа проблем с автомобилями. Среднее количество проблем составило 192 на 100 автомобилей — это на 12 пунктов больше, чем в 2022 году и на 18 пунктов больше, чем в 2021. Это означает, что качество автомобилей продолжает падать, несмотря на все инновации.

Технологии, которые подводят

Производители внедряют новые технологии в попытке опередить конкурентов, но часто это ухудшает надежность. Например, новые элементы интерьера, такие как беспроводная зарядка для смартфонов, занимают место в консоли и влияют на удобство. Одной из самых больших проблем, по мнению владельцев, стало расположение и размеры держателей для стаканов, которые больше не соответствуют современным требованиям.

Дверные ручки и другие "инновации"

Еще одной проблемой стали дверные ручки. В то время как раньше они считались надежными и удобными, появление скрытых механизмов, как у Tesla, привело к новым трудностям. Эти инновации не только ломаются чаще, но и неудобны в использовании.

Звуки, от которых хочется сбежать

Не менее разочаровывает и качество звука некоторых элементов автомобиля. Водители жалуются на "игрушечный" звук клаксона, который не может эффективно предупредить других участников движения. Ожидаемый мощный сигнал часто оказывается слабым и неэффективным, что вызывает недовольство среди автолюбителей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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