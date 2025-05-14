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Отравление бензином: как распознать, что ваш автомобиль уже на последнем дыхании

1:45
Авто

Все мы сталкивались с ситуацией, когда топливо может быть не самого лучшего качества. И даже на авторитетных АЗС это не исключено. Но как понять, что бензин некачественный, и что с этим делать?

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Первые признаки плохого бензина

Попытки сэкономить на топливе могут дорого обойтись вашему автомобилю. Особенно уязвимыми оказываются двигатель и топливная система. Чтобы избежать проблем, важно знать, как распознать признаки плохого бензина.

Потеря тяги: "дышащий" двигатель

Первый и самый очевидный сигнал — потеря тяги, особенно при ускорении. Если двигатель начинает "дышать", а ускорение становится прерывистым, скорее всего, вы заправились некачественным бензином. В худшем случае двигатель вообще может не запуститься.

Необычные звуки двигателя

Если вы слышите странные звуки, похожие на детонацию, особенно при нормальной работе двигателя, это может быть еще одним косвенным признаком. Низкокачественное топливо может провоцировать такие эффекты, и лучше немедленно обратить на это внимание.

Запах сероводорода

Если при движении или торможении появляется запах сероводорода, это тоже может свидетельствовать о том, что бензин оставляет желать лучшего. Этот запах возникает при плохом топливе и указывает на его низкое качество.

Что делать, если подозреваете плохое топливо

Все эти признаки являются косвенными, и точно утверждать, что вы заправились некачественным бензином, можно только после анализа в лаборатории. Эксперты советуют всегда сохранять чек с АЗС — это может быть важным доказательством в случае претензий.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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