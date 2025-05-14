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Как выглядели кафе и закусочные на трассах СССР

2:17
Авто

Кафе и закусочные вдоль трасс СССР были не просто местом поесть. Это были оазисы отдыха для дальнобойщиков, таксистов и туристов на "Жигулях".

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников by Нейросеть
Столовая

Простые, честные, сытные — они становились точками привала и общения посреди сотен километров дороги.

Внешний вид и расположение

Чаще всего это были одноэтажные здания возле заправок, мотелей или СТО. Фасады — бетон, кирпич, иногда вагонка. Вывески: "Кафе", "Закусочная", "Общественное питание". Рядом — стоянка для грузовиков и старый туалет из бетонных плит.

Интерьер и атмосфера

Внутри — алюминиевые столы, скамейки, кафель на стенах. На стенах — санитарные нормы, иногда портрет Ленина. На входе — стойка раздачи, кассирша в халате и поднос с прибором уже наготове. В воздухе — аромат подогретой тушёнки, капусты и крепкого чая.

Меню и еда

Ассортимент был скромным, но сытным. Котлеты с пюре, макароны по-флотски, борщ, щи, чай в гранёном стакане, компот из сухофруктов, кисель, пирожки. Всё готовилось по ГОСТу — строго, с понятным вкусом. Пельмени подавались в эмалированной миске, иногда со сметаной.

Услуги и быт

Некоторые кафе имели комнаты отдыха, особенно в отдалённых районах. Рядом — автомойка, шиномонтаж или просто лавочка. Можно было докупить сигареты, спички, хлеб, кефир. Водители обменивались слухами о дороге, погоде, гаишниках и хорошем ремонте.

Кто работал

Работали в таких местах женщины с опытом — повара и раздатчицы, знавшие, как накормить "как дома" и не дать расслабиться. Они не улыбались зря, но могли подложить лишнюю ложку гречки — если ты с рейса и уставший.

Кафе на трассах СССР были островками стабильности. Там кормили без изысков, но с душой. И если ты вдруг увидишь у обочины старое здание с надписью "Кафе" и чайником на окне — зайди. Возьми котлету. Почувствуй, как пахнет дорога, которой уже нет.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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