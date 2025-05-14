Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор

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1:30
Авто

Многие водители, спеша или просто не задумываясь, выключают двигатель сразу после завершения длительного путешествия. Однако такая привычка может негативно сказаться на работе автомобиля, особенно если речь идет о двигателе с турбонаддувом.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

Тепло — главный враг мотора

Когда вы выключаете зажигание, водяной насос прекращает свою работу. Это значит, что теплоноситель больше не циркулирует по системе охлаждения, и двигатель может перегреться локально. Такой перегрев может привести к образованию отложений в поршневой группе, на масляных кольцах и стенках цилиндров — это явление называют "коксованием". Одним из признаков проблемы является увеличенный расход масла.

Проблемы с охлаждением

Если двигатель гаснет сразу после длительных нагрузок, особенно в жаркую погоду, охлаждающая жидкость может закипеть. В итоге образуются воздушные пузырьки, что приводит к повышению давления в системе. Это может вызвать утечку антифриза и повреждение компонентов системы охлаждения.

Для турбомоторов особенно важно

Если ваш автомобиль оснащен турбонаддувом, не стоит гасить двигатель сразу после поездки, особенно если она была долгой. Турбина должна остыть, и для этого лучше оставить двигатель работать еще 2-3 минуты. Это поможет маслу убрать избыточное тепло и предотвратит преждевременные поломки устройства.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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