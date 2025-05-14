Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор

Многие водители, спеша или просто не задумываясь, выключают двигатель сразу после завершения длительного путешествия. Однако такая привычка может негативно сказаться на работе автомобиля, особенно если речь идет о двигателе с турбонаддувом.
Когда вы выключаете зажигание, водяной насос прекращает свою работу. Это значит, что теплоноситель больше не циркулирует по системе охлаждения, и двигатель может перегреться локально. Такой перегрев может привести к образованию отложений в поршневой группе, на масляных кольцах и стенках цилиндров — это явление называют "коксованием". Одним из признаков проблемы является увеличенный расход масла.
Если двигатель гаснет сразу после длительных нагрузок, особенно в жаркую погоду, охлаждающая жидкость может закипеть. В итоге образуются воздушные пузырьки, что приводит к повышению давления в системе. Это может вызвать утечку антифриза и повреждение компонентов системы охлаждения.
Если ваш автомобиль оснащен турбонаддувом, не стоит гасить двигатель сразу после поездки, особенно если она была долгой. Турбина должна остыть, и для этого лучше оставить двигатель работать еще 2-3 минуты. Это поможет маслу убрать избыточное тепло и предотвратит преждевременные поломки устройства.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
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