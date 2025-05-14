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Как распознать, что водитель начинает засыпать, даже если он еще бодрствует

2:04
Авто

Когда водитель засыпает за рулем, последствия могут быть крайне серьезными. Пассажиры автомобиля должны внимательно следить за его состоянием, потому что даже малейшее проявление сонливости может привести к трагедии. Как понять, что усталость уже начала брать верх?

Салон автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салон автомобиля

Первые сигналы: когда важно не игнорировать

Исследования показывают, что каждый второй водитель хотя бы раз в жизни сталкивался с состоянием сонливости за рулем. Поэтому важно уметь распознавать первые признаки усталости, чтобы вовремя остановиться и отдохнуть. Один из самых тревожных симптомов — если руки водителя начинают скользить с руля. Это означает, что его концентрация ослабевает, и пора срочно остановиться.

Суеверия или реальность? Как понять, что усталость опасна

Другой яркий признак — водитель начинает постоянно менять положение, суетиться на сиденье, особенно при остановке на светофоре. Даже простые зевки могут быть сигналом о том, что организму нужно немного передышки. В таких случаях лучше остановиться и немного отдохнуть, чтобы не рисковать жизнью.

Что не поможет: кофе и энергетики

Многие пытаются "проснуться" с помощью кофе или энергетических напитков. Однако врачи не рекомендуют полагаться на эти способы. Кофе может дать кратковременный эффект, но затем наступает резкий спад. Энергетики мобилизуют последние силы организма, но их действие может быть столь же опасным, как и сам сон за рулем.

Микросон: мгновение, которое может стать фатальным

Самым страшным признаком усталости является так называемый "микросон" — когда водитель, казалось бы, просто моргнул, но на самом деле мозг отключается на несколько секунд. В это время автомобиль может легко выехать на встречную полосу или оказаться в канаве. Этот момент — один из самых опасных на дороге, и важно понимать, как его избежать.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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