Как распознать, что водитель начинает засыпать, даже если он еще бодрствует

Когда водитель засыпает за рулем, последствия могут быть крайне серьезными. Пассажиры автомобиля должны внимательно следить за его состоянием, потому что даже малейшее проявление сонливости может привести к трагедии. Как понять, что усталость уже начала брать верх?
Исследования показывают, что каждый второй водитель хотя бы раз в жизни сталкивался с состоянием сонливости за рулем. Поэтому важно уметь распознавать первые признаки усталости, чтобы вовремя остановиться и отдохнуть. Один из самых тревожных симптомов — если руки водителя начинают скользить с руля. Это означает, что его концентрация ослабевает, и пора срочно остановиться.
Другой яркий признак — водитель начинает постоянно менять положение, суетиться на сиденье, особенно при остановке на светофоре. Даже простые зевки могут быть сигналом о том, что организму нужно немного передышки. В таких случаях лучше остановиться и немного отдохнуть, чтобы не рисковать жизнью.
Многие пытаются "проснуться" с помощью кофе или энергетических напитков. Однако врачи не рекомендуют полагаться на эти способы. Кофе может дать кратковременный эффект, но затем наступает резкий спад. Энергетики мобилизуют последние силы организма, но их действие может быть столь же опасным, как и сам сон за рулем.
Самым страшным признаком усталости является так называемый "микросон" — когда водитель, казалось бы, просто моргнул, но на самом деле мозг отключается на несколько секунд. В это время автомобиль может легко выехать на встречную полосу или оказаться в канаве. Этот момент — один из самых опасных на дороге, и важно понимать, как его избежать.
Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
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