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ТО-1 и ТО-2: как в СССР обслуживали легковые автомобили

2:18
Авто

В СССР каждому владельцу "Жигулей", "Москвича" или "Волги" были знакомы аббревиатуры ТО-1 и ТО-2.

Работа с двигателем автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Работа с двигателем автомобиля

Это не просто формальности — это обязательный и регламентированный подход к обслуживанию автомобиля. Без отметок о техосмотрах машину нельзя было продать, получить страховку или спокойно ездить.

Что такое ТО-1 и ТО-2

ТО-1 (техническое обслуживание №1).

Проводилось примерно раз в 5-6 тысяч км пробега. Цель — профилактика и проверка состояния узлов.

Включало:

  • Смену масла
  • Проверку уровня тормозной и охлаждающей жидкости
  • Смазку шасси
  • Настройку зазоров в свечах и клапанах
  • Подкачку шин и диагностику ходовой.

ТО-2 (техобслуживание №2)

Проводилось раз в 10-12 тысяч км.

Более глубокая проверка:

  • Регулировка карбюратора
  • Проверка сцепления и тормозной системы
  • Очистка топливной системы
  • Диагностика генератора, стартера
  • Обслуживание рулевого механизма и подшипников
  • Замена фильтров, при необходимости — деталей.

Где делали ТО

ТО проводилось в государственных сервисах — СТО (станции техобслуживания). Попасть туда было непросто:

  • Запись за несколько недель
  • Ограниченное количество рабочих мест
  • Деталей не хватало, поэтому многие привозили свои.

Некоторые предпочитали обслуживаться в гаражах своими руками, пользуясь справочниками и "методом соседа".

Документы и учёт

ТО фиксировалось в техпаспорте или отдельной карточке обслуживания. Без отметки за очередное ТО ГАИ могло наложить штраф или даже временно снять с регистрации.

Почему это работало

СССР не был страной автоперепроизводства — машины были дефицитом, и каждый владелец вкладывался в техническое состояние автомобиля. ТО — это не "проверка для галочки", а способ продлить ресурс, потому что "новую машину просто так не купишь".

ТО-1 и ТО-2 в СССР — это пример системного подхода к эксплуатации техники. Пусть не всегда удобного, но работающего. Машины жили десятилетиями — потому что за ними следили по графику, а не "по настроению".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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