ТО-1 и ТО-2: как в СССР обслуживали легковые автомобили

2:18 Your browser does not support the audio element. Авто

В СССР каждому владельцу "Жигулей", "Москвича" или "Волги" были знакомы аббревиатуры ТО-1 и ТО-2.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Работа с двигателем автомобиля

Это не просто формальности — это обязательный и регламентированный подход к обслуживанию автомобиля. Без отметок о техосмотрах машину нельзя было продать, получить страховку или спокойно ездить.

Что такое ТО-1 и ТО-2

ТО-1 (техническое обслуживание №1).

Проводилось примерно раз в 5-6 тысяч км пробега. Цель — профилактика и проверка состояния узлов.

Включало:

Смену масла

Проверку уровня тормозной и охлаждающей жидкости

Смазку шасси

Настройку зазоров в свечах и клапанах

Подкачку шин и диагностику ходовой.

ТО-2 (техобслуживание №2)

Проводилось раз в 10-12 тысяч км.

Более глубокая проверка:

Регулировка карбюратора

Проверка сцепления и тормозной системы

Очистка топливной системы

Диагностика генератора, стартера

Обслуживание рулевого механизма и подшипников

Замена фильтров, при необходимости — деталей.

Где делали ТО

ТО проводилось в государственных сервисах — СТО (станции техобслуживания). Попасть туда было непросто:

Запись за несколько недель

Ограниченное количество рабочих мест

Деталей не хватало, поэтому многие привозили свои.

Некоторые предпочитали обслуживаться в гаражах своими руками, пользуясь справочниками и "методом соседа".

Документы и учёт

ТО фиксировалось в техпаспорте или отдельной карточке обслуживания. Без отметки за очередное ТО ГАИ могло наложить штраф или даже временно снять с регистрации.

Почему это работало

СССР не был страной автоперепроизводства — машины были дефицитом, и каждый владелец вкладывался в техническое состояние автомобиля. ТО — это не "проверка для галочки", а способ продлить ресурс, потому что "новую машину просто так не купишь".

ТО-1 и ТО-2 в СССР — это пример системного подхода к эксплуатации техники. Пусть не всегда удобного, но работающего. Машины жили десятилетиями — потому что за ними следили по графику, а не "по настроению".