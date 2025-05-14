ТО-1 и ТО-2: как в СССР обслуживали легковые автомобили

В СССР каждому владельцу "Жигулей", "Москвича" или "Волги" были знакомы аббревиатуры ТО-1 и ТО-2.
Это не просто формальности — это обязательный и регламентированный подход к обслуживанию автомобиля. Без отметок о техосмотрах машину нельзя было продать, получить страховку или спокойно ездить.
ТО-1 (техническое обслуживание №1).
Проводилось примерно раз в 5-6 тысяч км пробега. Цель — профилактика и проверка состояния узлов.
Включало:
ТО-2 (техобслуживание №2)
Проводилось раз в 10-12 тысяч км.
Более глубокая проверка:
Где делали ТО
ТО проводилось в государственных сервисах — СТО (станции техобслуживания). Попасть туда было непросто:
Некоторые предпочитали обслуживаться в гаражах своими руками, пользуясь справочниками и "методом соседа".
Документы и учёт
ТО фиксировалось в техпаспорте или отдельной карточке обслуживания. Без отметки за очередное ТО ГАИ могло наложить штраф или даже временно снять с регистрации.
Почему это работало
СССР не был страной автоперепроизводства — машины были дефицитом, и каждый владелец вкладывался в техническое состояние автомобиля. ТО — это не "проверка для галочки", а способ продлить ресурс, потому что "новую машину просто так не купишь".
ТО-1 и ТО-2 в СССР — это пример системного подхода к эксплуатации техники. Пусть не всегда удобного, но работающего. Машины жили десятилетиями — потому что за ними следили по графику, а не "по настроению".
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