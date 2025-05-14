Школьный автобус в СССР — утро, рюкзаки и сквозняки

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В СССР школы строили в крупных сёлах и райцентрах.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ школьный автобус

А вот дети жили по всей округе — по деревням, хуторам, посёлкам. Пешком идти 5-10 км по морозу? Нереально. Так в 1960-х запустили систему организованной школьной доставки детей.

Чем возили

Чаще всего это были:

ПАЗ-672 — главный "школьник" СССР, с воем мотора и слабым обогревом.

КАвЗ-685 — жесткий салон, зимой внутри почти как снаружи.

Иногда — УАЗы или даже ГАЗ-66 на бездорожье.

Сиденья — дерматин, окна потели, из форточек дуло.

Как проходила поездка

Утро, темнота, скрип двери — дети в валенках лезут в салон. Сидят плотно, рюкзаки — на коленях или в проходе. Зимой — сквозняки и пар изо рта, в мае — духота.

Обратно — шум, смех, рассказ про уроки, иногда — пешком, если автобус не приехал.

Водитель не просто вёл автобус, а знал всех поимённо, подвозил ближе к дому, чинил технику на ходу.

Почему запомнилось

Потому что было по-настоящему: холодно, тесно, но с чувством заботы и порядка. Без ремней, но с ответственностью. Школьный автобус в СССР — это не просто транспорт. Это часть жизни.