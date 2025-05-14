Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работа на удалёнке: как онлайн-встречи влияют на продуктивность сотрудников
Кефир как эликсир: нутрициолог назвала главный критерий выбора — это укрепит здоровье
Биореакторы станут проще: найден идеальный инструмент для расчётов
Одна ошибка в настройке — и счёт за электричество вырастет
СВО может завершится за один год — но при одном подходе: когда финал?
Когда у школьников каникулы? Минпросвещения раскрыло график
Клад из холодильника: эти продукты творят чудеса с кожей и волосами
Внучка Аллы Пугачёвой плачет от обид: почему девочка сталкивается с травлей?
Разоблачение Тарасова: экс-футболист ответил на обвинения в безделье

Автомобили СССР. Марки машин для директора завода и инженера

2:32
Авто

Автомобили в Советском Союзе были не просто средством передвижения, но и показателем социального статуса.

Russian car GAZ-13 Chaika
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Russian car GAZ-13 Chaika

В зависимости от положения в обществе, люди могли себе позволить разные марки автомобилей. Рассмотрим, какие автомобили были доступны для директоров крупных заводов и какие — для простых инженеров.

Автомобили для директоров

ЗиЛ — Одной из самых известных марок для высшего руководства был ЗиЛ. Эти автомобили использовались высшими чиновниками, включая директоров крупных заводов. ЗиЛ-111 и ЗиЛ-114 были представительскими моделями, которые отличались роскошью и мощностью.

Чайка — Ещё одна марка, предназначенная для высокопоставленных людей. Автомобили ГАЗ-13 и ГАЗ-14 были символами престижа и были на вооружении у руководителей крупных предприятий и партийных функционеров.

Волга (в старших комплектациях) — Иногда директоры заводов могли позволить себе Волгу более высокой комплектации, например, ГАЗ-24-10, что также было признаком определенного статуса.

Автомобили для инженеров

Москвич — Самая распространенная марка среди инженеров и других специалистов средней категории. Москвич-412 был удобным и достаточно современным автомобилем для своего времени.

Волга — Несмотря на то, что Волга была доступна только в некоторых комплектациях для инженеров, модель ГАЗ-24 была довольно популярна среди специалистов, обеспечивающих производственные процессы на заводах.

Жигули (ВАЗ) — ВАЗ-2101 и его модификации были массовыми автомобилями для среднего класса. Модели, такие как Жигули или Лада, были относительно дешевыми, но при этом весьма популярными в Советском Союзе. Инженеры часто выбирали эти машины, так как они сочетали надежность и доступную цену.

Разница в марках автомобилей, которые использовались директорами заводов и инженерами в СССР, очевидна. Руководители имели доступ к роскошным и представительским автомобилям, таким как ЗиЛ и Чайка, в то время как инженеры пользовались более скромными, но достаточно комфортными автомобилями, такими как Москвич, Волга и Жигули.

Каждая из этих марок отражала уровень социального положения и доступные материальные возможности.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Домашние животные
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка Аудио 
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину
Недвижимость
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину Аудио 
Что случится с машиной, если смешать 92-й и 95-й бензин
Авто
Что случится с машиной, если смешать 92-й и 95-й бензин Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова Что скрывает С-400? Новый взгляд на противовоздушную оборону Индии и её успехи Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Последние материалы
Автомобили СССР. Марки машин для директора завода и инженера
Одна ошибка в настройке — и счёт за электричество вырастет
СВО может завершится за один год — но при одном подходе: когда финал?
Когда у школьников каникулы? Минпросвещения раскрыло график
Клад из холодильника: эти продукты творят чудеса с кожей и волосами
Внучка Аллы Пугачёвой плачет от обид: почему девочка сталкивается с травлей?
Разоблачение Тарасова: экс-футболист ответил на обвинения в безделье
Всё просто: вкусный салат за 20 минут — и без дорогих ингредиентов
Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги
Секреты настоящего вкуса жизни: если ты это не вкусил, значит и не жил
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.