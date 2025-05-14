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Как работала советская электричка: изнутри и без прикрас

2:25
Авто

В СССР электричка была не просто поездом. Это был основной способ передвижения для миллионов — дачников, рабочих, студентов.

Электричка
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Электричка

Ездили в ней часами, стоя, сидя на полках для багажа, в холод и жару. Билет стоил копейки, но за комфорт никто не платил — и не ждал.

Как всё было устроено

Составы — чаще всего это были серии ЭР2, ЭР9, ЭД. У каждой электрички — головные и промежуточные вагоны. Головные — с кабиной машиниста, в них же находился компрессор и часть электрооборудования.
Питание — от контактной сети: 3 кВ постоянного тока, токосъём через пантограф. Сбои случались регулярно: упала напряжённость — остановка. Особенно зимой.

Внутри вагона — длинные деревянные лавки без мягкой обивки (в первых моделях), затем появились дерматиновые сиденья. Обогрев — печки под скамейками, включались централизованно, но часто ломались.

Окна — открывались только верхние форточки. Летом духота, зимой сквозняк. Туалетов в электричках не было — совсем. Максимум, что предлагалось пассажиру — терпение.

График, остановки и задержки

Электрички шли по жёсткому расписанию, но задержки — обычное дело. Зимой — из-за обледенения проводов, летом — из-за перегрева трансформаторов. На платформах было указано время прибытия, но погрешность в 15-20 минут никого не удивляла.

Платформы были низкими, посадка — часто с земли. Двери в вагонах — механические, закрывались с усилием, особенно в мороз.

Что брали с собой

Газеты — сидеть на лавке без бумаги было холодно.
Яйца, курицу, пирожки, чай в термосе — стандартный набор для поездки на дачу или обратно. Книги, шахматы, радио — развлечь себя в дороге приходилось самому.

Советская электричка — это не только про транспорт, но и про образ жизни. Она учила терпению, коллективному выживанию и искусству стоять 2 часа, держа ведро с картошкой, не уронив соседу на ногу.
Сегодня такой опыт кажется экстремальным, но именно он и создаёт тот феномен ностальгии, с которым не сравнится ни один "Ласточка-экспресс".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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