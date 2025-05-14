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Как вымыть двигатель, чтобы не попасть в сервис — а может, просто не мыть

2:55
Авто

Желание навести порядок под капотом вполне понятно — аккуратный моторный отсек радует глаз и может даже повысить цену автомобиля при продаже. Однако неправильная мойка двигателя может обернуться серьёзными проблемами: от временного отказа в запуске до дорогостоящего ремонта. Часто последствия проявляются не сразу — короткое замыкание, повреждение электрооборудования, разрушение шлангов и соединений — всё это может стать результатом неосторожной мойки.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Как избежать типичных ошибок, рассказал владелец сети детейлинг-центров CarBase Александр Смит в интервью "Российской газете".

Ошибка № 1 — мыть горячий двигатель

Самая распространённая ошибка — мойка неостывшего мотора. Сочетание горячего двигателя и воды может привести к трещинам в алюминиевых деталях, включая выпускной коллектор. Также это может нарушить герметичность прокладок, что в дальнейшем приведет к утечке жидкостей и проблемам с работой двигателя. Перед мойкой обязательно дождитесь, чтобы двигатель полностью остыл.

Ошибка № 2 — пренебрежение изоляцией электроники

Необходимо тщательно подготовить двигатель перед мойкой. Это включает в себя отключение аккумулятора, снятие крышки двигателя, демонтаж резиновых уплотнителей и защиту уязвимых узлов, таких как генератор, блок управления двигателем (ЭБУ), предохранители и систему ABS. Особенно важно предотвратить попадание воды в воздухозаборник. В качестве дополнительной защиты можно использовать диэлектрическую пропитку, которая защитит электрические компоненты от влаги и предотвратит короткие замыкания.

Ошибка № 3 — неправильное использование мойки высокого давления

Мойки высокого давления, такие как «керхер», следует применять только с дистанции. Направление струи воды с близкого расстояния может привести к повреждению проводов, разъёмов, пластиковых защёлок и прокладок. Поток воды с высокой силой может также разорвать изоляцию и затопить электронику, что приведёт к серьёзным поломкам.

Завершающий этап — сушка

После мойки необходимо тщательно просушить подкапотное пространство. Для этого идеален вариант с использованием турбосушки или сжатого воздуха, который поможет удалить влагу из труднодоступных мест. Для дополнительной защиты рекомендуется обработать резиновые уплотнители и пластиковые детали специальными консервантами, чтобы предотвратить их преждевременное старение и разрушение.

Подведение итогов

Правильная мойка двигателя не только помогает сохранить внешний вид автомобиля, но и предотвращает дорогостоящие поломки. Применяя эти простые рекомендации, вы сможете надёжно ухаживать за моторным отсеком, не рискуя вывести его из строя.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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