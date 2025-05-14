Как вымыть двигатель, чтобы не попасть в сервис — а может, просто не мыть

Желание навести порядок под капотом вполне понятно — аккуратный моторный отсек радует глаз и может даже повысить цену автомобиля при продаже. Однако неправильная мойка двигателя может обернуться серьёзными проблемами: от временного отказа в запуске до дорогостоящего ремонта. Часто последствия проявляются не сразу — короткое замыкание, повреждение электрооборудования, разрушение шлангов и соединений — всё это может стать результатом неосторожной мойки.
Как избежать типичных ошибок, рассказал владелец сети детейлинг-центров CarBase Александр Смит в интервью "Российской газете".
Самая распространённая ошибка — мойка неостывшего мотора. Сочетание горячего двигателя и воды может привести к трещинам в алюминиевых деталях, включая выпускной коллектор. Также это может нарушить герметичность прокладок, что в дальнейшем приведет к утечке жидкостей и проблемам с работой двигателя. Перед мойкой обязательно дождитесь, чтобы двигатель полностью остыл.
Необходимо тщательно подготовить двигатель перед мойкой. Это включает в себя отключение аккумулятора, снятие крышки двигателя, демонтаж резиновых уплотнителей и защиту уязвимых узлов, таких как генератор, блок управления двигателем (ЭБУ), предохранители и систему ABS. Особенно важно предотвратить попадание воды в воздухозаборник. В качестве дополнительной защиты можно использовать диэлектрическую пропитку, которая защитит электрические компоненты от влаги и предотвратит короткие замыкания.
Мойки высокого давления, такие как «керхер», следует применять только с дистанции. Направление струи воды с близкого расстояния может привести к повреждению проводов, разъёмов, пластиковых защёлок и прокладок. Поток воды с высокой силой может также разорвать изоляцию и затопить электронику, что приведёт к серьёзным поломкам.
После мойки необходимо тщательно просушить подкапотное пространство. Для этого идеален вариант с использованием турбосушки или сжатого воздуха, который поможет удалить влагу из труднодоступных мест. Для дополнительной защиты рекомендуется обработать резиновые уплотнители и пластиковые детали специальными консервантами, чтобы предотвратить их преждевременное старение и разрушение.
Правильная мойка двигателя не только помогает сохранить внешний вид автомобиля, но и предотвращает дорогостоящие поломки. Применяя эти простые рекомендации, вы сможете надёжно ухаживать за моторным отсеком, не рискуя вывести его из строя.
Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.