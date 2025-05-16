Внедорожная Granta: как новый Active Cross изменит автопарк

АВТОВАЗ представил обновлённую версию популярного лифтбека, которая теперь называется Lada Granta Active Cross. Модели был увеличен дорожный просвет до 198 мм, что придает автомобилю улучшенные внедорожные характеристики и делает его достойным конкурентом среди компактных кроссоверов. Эту информацию сообщает издание "За рулем".
Lada Granta Active Cross была создана на базе стандартного лифтбека, но с добавлением элементов, которые обеспечивают больший клиренс и улучшенную проходимость. Среди основных изменений — увеличение дорожного просвета с 180 мм до 198 мм, а также установка защитного пластикового обвеса кузова. Эти модификации делают автомобиль более подходящим для путешествий по сложным дорогам и городским условиям.
Новая версия Granta будет комплектоваться двумя вариантами моторов 1.6 литра с мощностью 90 и 106 л. с. В паре с ними работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Это сочетание позволяет автомобилю быть достаточно динамичным, но при этом экономичным в эксплуатации.
В базовую комплектацию нового лифтбека входят две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений и аудиосистема. Эти опции делают Granta Active Cross комфортной для ежедневных поездок, а также добавляют удобства при дальних путешествиях.
Автомобиль получил модернизированное шасси с оптимизированной геометрией кузова, укороченными свесами и гладким днищем. Это обеспечивает характеристики, сопоставимые с компактными кроссоверами, что позволяет использовать Granta Active Cross не только в городе, но и за его пределами.
На заводе уверены, что Lada Granta Active Cross станет отличным выбором для водителей, которые ценят экономичность и надёжность в повседневной эксплуатации, а также хотят получить дополнительные возможности для путешествий. Ожидается, что сочетание динамичного дизайна и улучшенной проходимости сделает автомобиль уникальным предложением в своём сегменте.
Пока что на АВТОВАЗе не раскрыли точные сроки начала продаж и ценовые категории для новой модели. Подробности о комплектациях, ценах и сроках будут объявлены позднее.
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