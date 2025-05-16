Внедорожная Granta: как новый Active Cross изменит автопарк

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АВТОВАЗ представил обновлённую версию популярного лифтбека, которая теперь называется Lada Granta Active Cross. Модели был увеличен дорожный просвет до 198 мм, что придает автомобилю улучшенные внедорожные характеристики и делает его достойным конкурентом среди компактных кроссоверов. Эту информацию сообщает издание "За рулем".

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01

Что нового в Granta Active Cross?

Lada Granta Active Cross была создана на базе стандартного лифтбека, но с добавлением элементов, которые обеспечивают больший клиренс и улучшенную проходимость. Среди основных изменений — увеличение дорожного просвета с 180 мм до 198 мм, а также установка защитного пластикового обвеса кузова. Эти модификации делают автомобиль более подходящим для путешествий по сложным дорогам и городским условиям.

Двигатели и трансмиссия

Новая версия Granta будет комплектоваться двумя вариантами моторов 1.6 литра с мощностью 90 и 106 л. с. В паре с ними работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Это сочетание позволяет автомобилю быть достаточно динамичным, но при этом экономичным в эксплуатации.

Оборудование и комплектация

В базовую комплектацию нового лифтбека входят две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений и аудиосистема. Эти опции делают Granta Active Cross комфортной для ежедневных поездок, а также добавляют удобства при дальних путешествиях.

Модернизация шасси и улучшенная геометрия

Автомобиль получил модернизированное шасси с оптимизированной геометрией кузова, укороченными свесами и гладким днищем. Это обеспечивает характеристики, сопоставимые с компактными кроссоверами, что позволяет использовать Granta Active Cross не только в городе, но и за его пределами.

Что обещают на АВТОВАЗе

На заводе уверены, что Lada Granta Active Cross станет отличным выбором для водителей, которые ценят экономичность и надёжность в повседневной эксплуатации, а также хотят получить дополнительные возможности для путешествий. Ожидается, что сочетание динамичного дизайна и улучшенной проходимости сделает автомобиль уникальным предложением в своём сегменте.

Когда ждать продажи

Пока что на АВТОВАЗе не раскрыли точные сроки начала продаж и ценовые категории для новой модели. Подробности о комплектациях, ценах и сроках будут объявлены позднее.

Уточнения

С хетчбэками нередко путают автомобили с близким к нему и достаточно редким типом кузова лифтбэк. Особенность последнего — в более длинном заднем свесе, по длине которого лифтбэк соответствует седану или универсалу, но отличается от последнего покатой или ступенчатой задней стенкой кузова и менее выраженной ориентацией на перевозку грузов.



