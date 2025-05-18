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Бюджетная резина: как не ошибиться при покупке на лето

2:56
Авто

С наступлением теплой погоды пора подумать о смене зимних шин на летние. Но в условиях роста цен на автозапчасти покупка новой резины может показаться дорогим удовольствием. Как выбрать качественные, но доступные по цене шины, рассказывает эксперт Игорь Шагапов.

резина
Фото: Freepik by standret is licensed under Рublic domain
резина

Новый комплект или б/у — что лучше

Эксперт советует всегда выбирать новую резину, а не подержанную, даже если речь идет о шинах известных брендов. Б/у покрышки могут скрывать внутренние повреждения — например, от длительного использования или небрежного хранения. Даже если шины внешне в хорошем состоянии, со временем резина теряет свои свойства, и это может негативно сказаться на безопасности.

Условия эксплуатации и безопасный выбор

При выборе шин важно учитывать стиль вождения и условия эксплуатации. Если вы предпочитаете активную и динамичную езду, бюджетные покрышки могут не подойти. В критических ситуациях именно шины, подвеска и тормоза обеспечивают безопасность, поэтому на них экономить не стоит. Важно также обращать внимание на скоростные и нагрузочные индексы, которые всегда указывает производитель.

Год выпуска и условия хранения: на что обратить внимание

При покупке новых летних покрышек, даже если они не использовались, важно проверить год их выпуска. Если шины долго лежали на складе, где не соблюдались условия хранения, они могут стать дубовыми, что ухудшит сцепление с дорогой и повысит риск аварийной ситуации.

Рекомендации по бюджетным брендам

Если ваш бюджет ограничен, отечественные производители могут стать хорошим выбором. Кама и её дочерняя компания Виатти давно зарекомендовали себя на российском рынке. Также можно обратить внимание на шины Кордиант и Ikon Tyres. Последний бренд — это бывший Нокиан, но, по мнению эксперта, его качество несколько снизилось.

Для тех, кто рассматривает китайскую резину, стоит обратить внимание на проверенные бренды, которые давно присутствуют на рынке и зарекомендовали себя, такие как Триангл и Сайлун. Однако, выбирая китайские шины, всегда стоит читать отзывы владельцев, чтобы избежать проблем с балансировкой или возможным расслаиванием резины, что может повлиять на безопасность.

Как выбрать резину для конкретной модели авто

Выбор летней резины также зависит от типа и размера колес вашего автомобиля. Один и тот же бренд в разных размерах может показывать разные результаты на дороге. Прежде чем делать покупку, обязательно уточните у производителя, какой размер и тип шин рекомендуются для вашей модели автомобиля, и затем ориентируйтесь на наиболее популярные бренды среди владельцев таких машин.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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