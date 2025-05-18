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Нецензурные рамки на номерах — больше не шутки: закон может остановить

2:21
Авто

Номерные рамки с оскорбительными фразами и вульгарными выражениями могут стать частью истории. В России поддержана инициатива по запрету таких аксессуаров, что подтверждают не только общественные организации, но и государственные структуры.

Красивые номера
Фото: Wikipedia by Giorgi Balakhadze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красивые номера

Нарушение норм законодательства

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер заявил, что использование рамок с неприемлемыми надписями — это явное нарушение действующего законодательства. "Многие автовладельцы используют такие рамки, чтобы выделиться на дороге, но их действия явно не соответствуют нормам приличия и безопасности", — отметил он.

Хайцер уточнил, что хотя массовое распространение таких рамок пока не наблюдается, отдельные водители с низким уровнем социальной ответственности делают ставку на шокирующие надписи, что негативно влияет на общественное восприятие.

В ответ на рост жалоб

С каждым месяцем количество жалоб на нецензурные надписи на автомобильных рамках возрастает. Депутат Яна Лантратова, глава Комитета по развитию гражданского общества, обратилась в ГИБДД с предложением принять меры против подобных проявлений.

В обращении подчёркивается, что рамки с оскорбительными фразами создают опасную атмосферу на дорогах и должны быть исключены из оборота. Также в письме указано, что символика, нарушающая общественные и государственные ценности, не должна иметь места на наших улицах.

Стремление выделиться или нарушение норм

Проблема в том, что многие владельцы автомобилей, используя рамки с непристойными выражениями, просто хотят привлечь внимание. Однако такой выбор приводит не только к моральному дискомфорту для других участников движения, но и нарушает государственные и социальные нормы. Тем более, что такие действия могут иметь негативные последствия для имиджа владельца автомобиля.

Зачем это нужно

Запрет рамок с непристойной символикой может стать очередным шагом к улучшению общественного порядка на дорогах. В результате такого решения дорожная культура станет более уважительной и менее агрессивной, что повысит уровень комфорта для всех участников движения.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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