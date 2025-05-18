Купил подержанную машину — и попал на кредит: как это происходит

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка подержанного авто — рулетка, где можно не только выиграть, но и влететь на круглую сумму. И, увы, дело чаще не в моторе или кузове, а в юридических подводных камнях, которые не видно ни на тест-драйве, ни на подъемнике.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Машина в порядке — а потом приходит банк

Диагностика? Не проблема. Сейчас можно найти хорошего мастера, который за час расскажет всё о техническом состоянии машины. Но ни один автосервис не определит, числится ли эта "ласточка" в залоге у банка. А именно с этим чаще всего и сталкиваются обманутые покупатели.

Проверка по базам не спасает

Большинство будущих владельцев проверяют авто через открытые источники. Кто-то даже идёт дальше — платит за доступ к закрытым. Но в этих базах далеко не всегда отображается информация об обременениях. Дело в том, что внесение данных — обязанность залогодержателя, а это делают не все и не сразу.

В результате — автомобиль могут изъять, либо потребовать выкупить его заново, только уже у настоящего владельца — банка или кредитной организации.

Как работает эта схема

Мошенники охотно используют правовую дыру: оформляют кредит под залог машины, потом выставляют её на продажу по рыночной цене. Через пару недель после сделки с покупателем исчезают с деньгами. Банк же приходит спустя полгода или даже год, когда на долг уже "накапали" штрафы и пени.

Итог — новый владелец остаётся и без машины, и с новыми финансовыми проблемами.

Раньше защищали, теперь — нет

Было время, когда закон вставал на сторону покупателя: машину нельзя было отобрать, даже если она в залоге. Но эта защита больше не действует — теперь право у кредитора однозначное, и суд чаще встаёт на его сторону.

Что делать, чтобы не попасться

Проверяйте не только машину, но и продавца. Если владелец брал кредит под залог имущества, это всегда фиксируется в бюро кредитных историй. Данные туда попадают сразу при оформлении займа и не исчезают даже после его погашения.

Запросить информацию можно заранее — и это намного дешевле, чем остаться без денег и машины.