Новые знаки на дорогах: готовимся к эпохе беспилотников

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Дороги в России готовятся к новому этапу развития — появлению знаков для беспилотных автомобилей. Такие меры обсуждают в Министерстве транспорта. Пока автономные машины движутся по тем же правилам, что и обычные, но перемены уже не за горами.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain дорожный знак

Будут ли специальные знаки для автопилотов?

В Минтрансе признали: сейчас создавать отдельную инфраструктуру для беспилотников рано. Тестирование идёт, автомобили оснащаются автопилотом, а в салоне по-прежнему находится оператор. Этого достаточно, чтобы обеспечить базовую безопасность.

Тем не менее, введение новых дорожных знаков и разметки рассматривается как перспектива. Они смогут облегчить движение как для обычных водителей, так и для искусственного интеллекта за рулём.

Обновлённые ГОСТы: что изменится с 1 января

Пока беспилотники готовятся к своему будущему, ряд важных изменений уже утверждён. С 1 января в силу вступают новые государственные стандарты на дорожные знаки.

Среди новинок:

Знак "Глухие", который будут устанавливать в местах частого передвижения слабослышащих и неслышащих пешеходов.

Объединение указателей, например, информация о рекомендованной скорости и "лежачем полицейском" теперь будет размещаться на одном щите.

Дополнительные пояснения к знаку "Парковка", указывающие на способ размещения транспорта на стоянке.

Эти нововведения должны повысить читаемость знаков и сократить число ошибок водителей при интерпретации правил.

Цель — безопасность и понятность

Упрощённая и насыщенная визуальная навигация — это не просто удобство. Министерство надеется, что такие изменения сократят количество аварий и сделают дорожную среду более безопасной как для пешеходов, так и для водителей. И, возможно, в будущем — и для автопилотов.

Уточнения

Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.



