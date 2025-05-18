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Авто по скидке: кому в 2025 году дадут льготный кредит

1:53
Авто

С 13 мая 2025 года в России вступают в силу новые правила льготного автокредитования. Теперь многодетные семьи смогут купить машину по специальной подпрограмме "Семейный автомобиль" — со скидкой 10%.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik
покупка автомобиля

Программу запустил Минпромторг по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова. Как пояснили в ведомстве, это шаг навстречу тем, кто особенно нуждается в личном транспорте.

Новые скидки: кто и сколько получит

Помимо семей с тремя и более детьми, появились льготы и для участников СВО, получивших ранения. Они смогут приобрести автомобили с ручным управлением со скидкой 40%.

Ранее программа уже распространялась на:

  • медиков и учителей,

  • участников СВО и членов их семей,

  • граждан с инвалидностью,

  • семьи с детьми, проживающие в субъектах ДФО.

Для всех этих категорий действует базовая скидка 20%, а для жителей Дальнего Востока — 25%.

Какие машины подойдут

Под программу попадают автомобили с бензиновыми или дизельными моторами стоимостью до 2 млн рублей, если они набирают не менее 2000 баллов по локализации (согласно постановлению № 719 от 17 июля 2015 года).

Также в список попали российские электрокары и последовательные гибриды — на них действует единая скидка 35%, но не более 925 000 рублей.

Льготный кредит — не только ради выгоды

Программа льготного автокредитования продолжает действовать как мера поддержки, но теперь она становится более гибкой и точечной. В условиях нестабильной экономики это — реальный шанс обзавестись автомобилем, не влезая в кабальные долги.

Уточнения

Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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