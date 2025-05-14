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Одно заболевание — и ты пешеход: ГИБДД могут дать новые полномочия для аннулирования прав

2:09
Авто

Водителям в России стоит готовиться к новым правилам. Если у человека обнаружат проблемы со здоровьем, несовместимые с управлением авто, его водительское удостоверение могут аннулировать. И произойдёт это без суда и лишних проверок — достаточно медицинского сигнала.

водительское удостоверение
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
водительское удостоверение

Права — под контроль ГИБДД

Главное новшество — ГИБДД получит полномочия самостоятельно аннулировать права. Поводом может стать даже обычный визит к врачу или прохождение диспансеризации. Если медик заметит тревожные симптомы, пациента направят на внеочередную комиссию.

Подтверждённый диагноз попадёт в базу Минздрава, а оттуда — в ГИБДД. Если диагноз серьёзен, права будут отменены. А если водитель откажется от медкомиссии — аннулирование произойдёт автоматически.

Три месяца на проверку

После уведомления о необходимости пройти комиссию у водителя будет три месяца, чтобы сделать это в лицензированной медорганизации. Всё это время он имеет право управлять автомобилем. Но если за три месяца комиссия не пройдена — права исчезают.

Электронные справки и защита данных

Теперь медицинские справки о допуске к вождению станут электронными. ГИБДД больше не нужно будет приносить бумажки — инспекция получит нужные данные напрямую из базы Минздрава.

Важно: полицейские не увидят ваш диагноз — только информацию о наличии или отсутствии противопоказаний. Так что конфиденциальность сохранится.

Нарушил? Плати

Если водитель продолжит садиться за руль с аннулированными правами, его ждёт штраф до 15 000 рублей, а автомобиль эвакуируют на штрафстоянку. Восстановить право на вождение можно, но только после лечения и новой медицинской комиссии.

Когда вступит в силу

Если закон примут, нововведения заработают с 1 марта 2026 года. Инициатива исходит от президента и затрагивает сразу два закона — "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных".

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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