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Обед дальнобойщика: чем питались советские шофёры в дороге

2:49
Авто

Советский дальнобойщик — не просто водитель. Это человек, живущий неделями в кабине, знающий каждый метр трассы и каждый съезд к надёжному кафе.

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Фото: wikipedia by Homoatrox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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В дороге он не рассчитывал на комфорт, поэтому вопрос питания решался жёстко и практично.

Главный принцип: съедобно, сытно, не портится.

Что брали с собой

Шофёр всегда заготавливал "тревожный паёк". Он лежал за сиденьем или в специальной коробке, как спасение при любых задержках:

  • Тушёнка — главный герой. Её ели с хлебом, макаронами, добавляли в кашу.
  • Хлеб — чаще всего чёрный, реже — сухари.
  • Крупа — гречка, пшено, рис. Варилась на плитке или паяльной лампе.
  • Консервы — рыбные (сайра, килька в томате), овощные.
  • Сгущёнка — "для сладкого" и в чай.
  • Соль, спички, чай, сахар — в баночках, компактно.

Еду шофёры хранили в железных ящиках, армейских термосах, иногда — в импровизированных "холодильниках" под кузовом зимой.

Как готовили на трассе

На плитке "Следопыт" или паяльной лампе с кастрюлькой — можно было сварить суп, кашу, закипятить воду.
Некоторые делали импровизированные мангалы из кирпичей — особенно на длительных стоянках.
Водители объединялись и готовили на общую сковороду — кто что принёс, тот и добавил.

Где ели вне машины

Если повезло — по пути была:

  • Знакомая столовая при автобазе, мотеле, СТО, где "пельмени нормальные".
  • Кафе с раздачей, о которых водители делились друг с другом: "После 500-го километра — поворачивай, там тётя Галя котлеты делает".
  • Иногда — в магазинах деревень или сёл: хлеб, кефир, яйца, колбаса на развес.

Что ели в мороз и летом

Зимой еду просто хранили в ящике под кабиной или в кузове — мороз сам всё охладит. Летом выручали банки с закрутками, вареньем, сушёными грибами и мясом. Некоторые делали самодельные холодильники — обматывали проволокой металлические ящики и выносили их на крышу в тени.

Обед — как социальный ритуал

  • Еда на трассе часто была поводом для общения.
  • Делились последним, обменивались сгущёнкой на тушёнку.
  • Если кто-то "встал" без еды — накормят всегда. Это считалось делом чести.

Советский дальнобойщик не выбирал между "латиноамериканской кухней" и "суши-сетом". Он выбирал между горячим чаем и водой из лужи, если печка не работала. И несмотря на суровость, эти простые, честные обеды — часть целой культуры людей дороги. Без них не было бы ни километров, ни легенд.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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