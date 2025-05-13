Таксистов пересаживают на отечественные автомобили

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Российские таксисты пересядут на отечественные автомобили. Закон приняли в Госдуме.

Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ такси, ночная поездка

Машины для легковых перевозок в РФ теперь разрешается приобретать только отечественные — их должны производить российские концерны, степень локализации элементов машины должна быть высокой, а для ее оценки вводится система баллов.

Новые требования пока не будут действовать в Калининградской области (до 1 марта 2028 года) и на Дальнем Востоке (до 1 марта 2030 года). В остальных регионах закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Новый закон, направленный на сокращение иномарок в таксопарках, критикуют сами продавцы авто.

Условие по количеству баллов локализации составляет 3200 — это высокий показатель, которому соответствует лишь "АвтоВАЗ", а также, возможно, некоторые модели бренда "Москвич" и электромобили Evolute.

Из-за этого закона, как отмечают представители рынка, отрасль может потерять до 507 тысяч водителей, или около 51 процента от общего числа.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

