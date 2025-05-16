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Немцы теряют свою звезду: производитель эмблем Mercedes-Benz обанкротился

1:31
Авто

Немецкая компания BIA Forst, производившая знаменитые вертикальные звёзды для Mercedes-Benz, объявила о закрытии завода и банкротстве. Уже в начале декабря все сотрудники предприятия будут уволены.

Mercedes-Benz
Фото: commons.wikimedia.org by David Adam Kess, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz

Что произошло

Компания официально сообщила о банкротстве в середине месяца. Среди ключевых причин:

  • Падение продаж автомобилей

  • Растущие издержки

  • Удорожание энергоносителей

Гальванический цех предприятия уже демонтирован, оборудование — выставлено на продажу.

Что производила BIA Forst

Завод специализировался на изготовлении хромированных эмблем, включая:

  • культовую вертикальную звезду для моделей S-Class, GLS и Maybach

  • декоративные элементы и значки, размещаемые на капотах и решётках

Mercedes-Benz не останется без эмблем

В компании подтвердили: поставки продолжатся, поскольку аналогичные детали производятся на других заводах. Закрытие одного поставщика не остановит сборочные линии бренда.

Автомобильная отрасль Германии в кризисе

BIA Forst — не единичный случай. За последние месяцы:

  • обанкротилась компания Borges - производитель пластиковых компонентов

  • Schneider - один из ведущих поставщиков интерьеров и вентиляции — оказался на грани

  • По оценкам правительства Германии, автомобильный сектор теряет десятки поставщиков, и ожидается государственная помощь

Уточнения

Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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