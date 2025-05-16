Немцы теряют свою звезду: производитель эмблем Mercedes-Benz обанкротился

Немецкая компания BIA Forst, производившая знаменитые вертикальные звёзды для Mercedes-Benz, объявила о закрытии завода и банкротстве. Уже в начале декабря все сотрудники предприятия будут уволены.
Компания официально сообщила о банкротстве в середине месяца. Среди ключевых причин:
Падение продаж автомобилей
Растущие издержки
Удорожание энергоносителей
Гальванический цех предприятия уже демонтирован, оборудование — выставлено на продажу.
Завод специализировался на изготовлении хромированных эмблем, включая:
культовую вертикальную звезду для моделей S-Class, GLS и Maybach
декоративные элементы и значки, размещаемые на капотах и решётках
В компании подтвердили: поставки продолжатся, поскольку аналогичные детали производятся на других заводах. Закрытие одного поставщика не остановит сборочные линии бренда.
BIA Forst — не единичный случай. За последние месяцы:
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