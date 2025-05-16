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Ремень ГРМ может стоить вам двигателя: когда менять главный элемент двигателя

2:07
Авто

Обрыв ремня ГРМ — это не просто поломка, а потенциальная катастрофа для двигателя. Особенно в двигателях с так называемым интерференционным типом конструкции, где при разрыве ремня поршни могут ударить по клапанам, вызывая дорогостоящие повреждения.

Капот
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капот

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно знать, когда и почему стоит заменить ремень ГРМ до того, как случится беда.

Срок службы ремня: не тяните до последнего

Пробег и возраст — два ключевых ориентира.
Ремень ГРМ рассчитан в среднем на 70-100 тыс. км или до 5 лет эксплуатации, даже если автомобиль используется редко.
Старение материала со временем приводит к микротрещинам и потере прочности — и это не зависит от того, сколько вы ездите.

Визуальные дефекты: тревожный звоночек

Если вы сняли защитную крышку и увидели трещины, износ или неровности на поверхности ремня — это сигнал к замене, даже если пробег "ещё не подошёл".
Не ждите, пока резина разлетится на ходу.

Посторонние звуки: щелчки и скрежет

Щелчки, хлопки или посторонние звуки при запуске двигателя могут говорить о деформации ремня. Он может задевать соседние детали, особенно если уже начал изнашиваться или ослаб.

Смещение ремня: тихая угроза

Если ремень слетел или соскальзывает со шкива, это может быть связано с:

  • неправильной установкой

  • некачественными запчастями

  • износом роликов и направляющих

Со временем стираются края, ремень уходит в сторону и выходит из строя гораздо раньше положенного срока.

Потеря мощности и тёмный дым — тоже признаки

Если вы заметили, что двигатель стал медленно запускаться, потерял тягу, работает неровно или выхлоп стал темнее обычного, возможна причина — сбившееся зажигание из-за "перепрыгивания зубьев" на ремне ГРМ.
Даже один зуб может привести к ощутимым проблемам в работе ДВС.

Уточнения

Газораспределительный механизм (ГРМ) — часть двигателя внутреннего сгорания, которая обеспечивает впуск наполнение цилиндров свежим воздухом (или топливно-воздушной смесью) и выпуск отработанных газов в выхлопную систему.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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