Ремень ГРМ может стоить вам двигателя: когда менять главный элемент двигателя

Обрыв ремня ГРМ — это не просто поломка, а потенциальная катастрофа для двигателя. Особенно в двигателях с так называемым интерференционным типом конструкции, где при разрыве ремня поршни могут ударить по клапанам, вызывая дорогостоящие повреждения.
Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно знать, когда и почему стоит заменить ремень ГРМ до того, как случится беда.
Пробег и возраст — два ключевых ориентира.
Ремень ГРМ рассчитан в среднем на 70-100 тыс. км или до 5 лет эксплуатации, даже если автомобиль используется редко.
Старение материала со временем приводит к микротрещинам и потере прочности — и это не зависит от того, сколько вы ездите.
Если вы сняли защитную крышку и увидели трещины, износ или неровности на поверхности ремня — это сигнал к замене, даже если пробег "ещё не подошёл".
Не ждите, пока резина разлетится на ходу.
Щелчки, хлопки или посторонние звуки при запуске двигателя могут говорить о деформации ремня. Он может задевать соседние детали, особенно если уже начал изнашиваться или ослаб.
Если ремень слетел или соскальзывает со шкива, это может быть связано с:
неправильной установкой
некачественными запчастями
износом роликов и направляющих
Со временем стираются края, ремень уходит в сторону и выходит из строя гораздо раньше положенного срока.
Если вы заметили, что двигатель стал медленно запускаться, потерял тягу, работает неровно или выхлоп стал темнее обычного, возможна причина — сбившееся зажигание из-за "перепрыгивания зубьев" на ремне ГРМ.
Даже один зуб может привести к ощутимым проблемам в работе ДВС.
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