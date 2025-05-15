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Спрос падает, продажи растут: парадокс Tesla в цифрах

1:52
Авто

На фоне растущих продаж и очередных рекордов Tesla неожиданно теряет позиции в рейтингах интереса покупателей, согласно последнему исследованию KBB Brand Watch. Но не стоит торопиться с выводами: за цифрами стоит куда более сложная реальность.

Tesla Model 3
Фото: commons.wikimedia.org by Lothar Spurzem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Tesla Model 3

Продажи растут, но спрос колеблется

Исследование KBB не ставит под сомнение успех Tesla в целом — 2022 год стал рекордным по объему продаж. Но квартальные данные показали, что:

  • Интерес к Model 3 снизился на 10% в III квартале по сравнению со II кварталом

  • Model S и Model Y впервые за два года покинули список самых желанных автомобилей

Однако важно подчеркнуть: год к году Tesla продолжает расти, и Model 3 сохраняет третье место по привлекательности у покупателей.

Почему интерес к Tesla ослаб

Эксперты называют сразу несколько причин:

  1. Новый налоговый кредит в 2023 году
    Покупатели ждут возможности получить $7500 субсидии и отложили покупку до следующего года.

  2. Финансовая нестабильность и праздники
    Люди не готовы делать крупные траты перед Рождеством, особенно в условиях экономической неопределенности.

  3. Менее активное участие Илона Маска
    Маск сейчас больше занят Twitter, чем Tesla — аудитория это чувствует, и маркетинговый шум стал тише.

Не стоит паниковать

Да, данные могут казаться тревожными. Но реальный спрос на электромобили Tesla остаётся высоким, а краткосрочные колебания интереса связаны с экономическим и политическим контекстом.

В 2023 году ожидается всплеск спроса на фоне налоговых бонусов — и Tesla наверняка снова поднимется в рейтингах.

Уточнения

Tesla «Тесла"— американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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