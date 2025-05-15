Спрос падает, продажи растут: парадокс Tesla в цифрах

На фоне растущих продаж и очередных рекордов Tesla неожиданно теряет позиции в рейтингах интереса покупателей, согласно последнему исследованию KBB Brand Watch. Но не стоит торопиться с выводами: за цифрами стоит куда более сложная реальность.
Исследование KBB не ставит под сомнение успех Tesla в целом — 2022 год стал рекордным по объему продаж. Но квартальные данные показали, что:
Интерес к Model 3 снизился на 10% в III квартале по сравнению со II кварталом
Model S и Model Y впервые за два года покинули список самых желанных автомобилей
Однако важно подчеркнуть: год к году Tesla продолжает расти, и Model 3 сохраняет третье место по привлекательности у покупателей.
Эксперты называют сразу несколько причин:
Новый налоговый кредит в 2023 году
Покупатели ждут возможности получить $7500 субсидии и отложили покупку до следующего года.
Финансовая нестабильность и праздники
Люди не готовы делать крупные траты перед Рождеством, особенно в условиях экономической неопределенности.
Менее активное участие Илона Маска
Маск сейчас больше занят Twitter, чем Tesla — аудитория это чувствует, и маркетинговый шум стал тише.
Да, данные могут казаться тревожными. Но реальный спрос на электромобили Tesla остаётся высоким, а краткосрочные колебания интереса связаны с экономическим и политическим контекстом.
В 2023 году ожидается всплеск спроса на фоне налоговых бонусов — и Tesla наверняка снова поднимется в рейтингах.
Tesla «Тесла"— американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.
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