С коляской или без? Выбор мотоциклиста 70-х

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Вечный выбор советского мотоциклиста в 70-х. С коляской или без?

Фото: commons.wikimedia.org by SHTRLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотоцикл с коляской УРАЛ РЕТРО

Это был не просто вопрос удобства — это был философский выбор стиля жизни. Вот как это обычно выглядело.

Без коляски

Плюсы:

Лёгкость и манёвренность — особенно на Минске или ИЖе-Планета Спорт.

Ветер в лицо — максимальное ощущение свободы.

Быстрее, резвее, меньше расход топлива.

Минусы:

Ни пассажира, ни мешка картошки с дачи не увезёшь.

Зимой — беда, скользко и холодно.

Родители и ГАИ чаще косо смотрели: "Где коляска, сынок?".

С коляской

Плюсы:

Можно катать жену, ребёнка, собаку или мешки цемента.

Стабильнее на скользкой дороге.

Более "уважаемо" смотрится — особенно Урал или Днепр.

Минусы:

Вес больше, повороты туже, расход выше.

Стиль — меньше рок-н-ролла, больше колхозной реальности.

Один в коляске редко ездил — неловко смотрелось.

В 70-х мотоцикл с коляской — это был почти как универсал среди двухколёсных. А соло — это уже ближе к байкерской романтике, особенно для молодёжи.