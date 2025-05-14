С коляской или без? Выбор мотоциклиста 70-х
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Вечный выбор советского мотоциклиста в 70-х. С коляской или без?
Фото: commons.wikimedia.org by SHTRLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотоцикл с коляской УРАЛ РЕТРО
Это был не просто вопрос удобства — это был философский выбор стиля жизни. Вот как это обычно выглядело.
Без коляски
Плюсы:
- Лёгкость и манёвренность — особенно на Минске или ИЖе-Планета Спорт.
- Ветер в лицо — максимальное ощущение свободы.
- Быстрее, резвее, меньше расход топлива.
Минусы:
- Ни пассажира, ни мешка картошки с дачи не увезёшь.
- Зимой — беда, скользко и холодно.
- Родители и ГАИ чаще косо смотрели: "Где коляска, сынок?".
С коляской
Плюсы:
- Можно катать жену, ребёнка, собаку или мешки цемента.
- Стабильнее на скользкой дороге.
- Более "уважаемо" смотрится — особенно Урал или Днепр.
Минусы:
- Вес больше, повороты туже, расход выше.
- Стиль — меньше рок-н-ролла, больше колхозной реальности.
- Один в коляске редко ездил — неловко смотрелось.
В 70-х мотоцикл с коляской — это был почти как универсал среди двухколёсных. А соло — это уже ближе к байкерской романтике, особенно для молодёжи.
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