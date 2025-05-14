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С коляской или без? Выбор мотоциклиста 70-х

1:14
Авто

Вечный выбор советского мотоциклиста в 70-х. С коляской или без?

Мотоцикл с коляской УРАЛ РЕТРО
Фото: commons.wikimedia.org by SHTRLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотоцикл с коляской УРАЛ РЕТРО

Это был не просто вопрос удобства — это был философский выбор стиля жизни. Вот как это обычно выглядело.

Без коляски

Плюсы:

  • Лёгкость и манёвренность — особенно на Минске или ИЖе-Планета Спорт.
  • Ветер в лицо — максимальное ощущение свободы.
  • Быстрее, резвее, меньше расход топлива.

Минусы:

  • Ни пассажира, ни мешка картошки с дачи не увезёшь.
  • Зимой — беда, скользко и холодно.
  • Родители и ГАИ чаще косо смотрели: "Где коляска, сынок?".

С коляской

Плюсы:

  • Можно катать жену, ребёнка, собаку или мешки цемента.
  • Стабильнее на скользкой дороге.
  • Более "уважаемо" смотрится — особенно Урал или Днепр.

Минусы:

  • Вес больше, повороты туже, расход выше.
  • Стиль — меньше рок-н-ролла, больше колхозной реальности.
  • Один в коляске редко ездил — неловко смотрелось.

В 70-х мотоцикл с коляской — это был почти как универсал среди двухколёсных. А соло — это уже ближе к байкерской романтике, особенно для молодёжи.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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