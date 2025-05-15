Он весит, как броневик, но разгоняется, как спорткар: Mercedes перевернул представление о внедорожниках

Mercedes-Benz EQG, полностью электрическая версия культового G-класса, выходит на рынок в 2024 году — и уже вызывает ажиотаж. Журналисты, протестировавшие новинку, отмечают: это не просто "зелёный" Gelandewagen, а полноценный технологический переворот на бездорожье.
Разработка EQG стартовала в 2018 году, а первый показ концепта состоялся в Мюнхене в 2023 году. Серийная версия внедорожника уже близка к выходу — в 2024 году модель начнёт собираться на заводе Magna Steyr в Австрии, где выпускаются и классические версии G-класса.
4 электромотора — по одному на каждое колесо, как у легендарного электрического SLS AMG
2-ступенчатая коробка передач на каждом двигателе для оптимального распределения тяги
Маневренность: машина может практически разворачиваться на месте
Мощность: пока не раскрыта, но ожидается не менее 500 л. с.
EQG получил встроенную батарею на 100 кВт·ч, обеспечивающую запас хода до 500 км по циклу WLTP.
Особенность конструкции — бронированный корпус аккумулятора, защищающий от ударов, воды и грязи. Внедорожник получился тяжёлым, но задача инженеров — удержать вес в пределах 3500 кг, что критично для проходимости.
Да, EQG сохранил кузов от классического G-класса. Но его платформа — совершенно новая. И в отличие от конкурентов, таких как Jeep Recon, VW Scout, Rivian R1S или Ineos EV, он не проектировался с нуля, а стал эволюцией существующей иконы. Это и преимущество, и вызов.
Инженеры отмечают, что благодаря электромоторам и программному обеспечению:
управление тягой достигло уровня "чудес"
традиционные дифференциалы больше не нужны
EQG уже сейчас способен демонстрировать нестандартные трюки на пересечённой местности
ПО находится в стадии активной настройки, так что финальные возможности могут оказаться ещё впечатляющими.
Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».
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