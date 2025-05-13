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Автомойка нажатием кнопки: реально ли воск спасает кузов

1:39
Авто

На каждой мойке — кнопка с надписью "Воск". Одни водители её игнорируют, как рекламный трюк, другие жмут с верой в блеск и защиту. Но действительно ли этот режим работает, или мы просто льём деньги впустую?

Автомойка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомойка

Почему все любят воск

Воск — это быстрая и недорогая альтернатива жидкому стеклу или керамике. Он:

  • делает кузов блестящим;

  • сглаживает мелкие царапины;

  • образует водоотталкивающий слой.

Но держится недолго: всего пару недель. Для сравнения — керамика служит год и дольше.

А на мойке — точно воск

На мойках самообслуживания — не твёрдый, как у детейлеров, а жидкий состав, который распыляется через форсунки. И вот тут начинаются сомнения: концентрация ниже, распыление — как попало… Не маркетинг ли это?

Когда воск действительно работает

Только после чистой мойки.
Если просто сбили грязь, воск "запечатает" всё - вместе с песком, реагентами и пылью. Особенно зимой это рискованно: под защитным слоем начнётся коррозия.

Правильная техника:

  • держите пистолет на расстоянии 30-50 см;

  • обрабатывайте равномерно, не торопясь (около 2 минут);

  • обязательно смывайте остатки деминерализованной водой (режим "осмос"), иначе останутся пятна.

Не весь воск одинаково полезен

На дешёвых мойках часто используется слабый состав — толку от него немного. Но в некоторых сетях (например, где ставят Karcher) — вполне достойный продукт. Он даёт заметный блеск и хороший гидрофобный эффект.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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