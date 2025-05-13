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Эволюция автодизайна в СССР: от угловатой брутальности к  угловатой брутальности

1:27
Авто

Это звучит иронично, но довольно точно.

УАЗ-469
Фото: commons.wikimedia.org by Boris Dimitrov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
УАЗ-469

Действительно, в СССР автодизайн прошёл интересный путь: от грубоватой утилитарности послевоенных лет до более "гладкой" брутальности 1980-х — но углы и массивность так и остались визитной карточкой.

Вот краткая эволюционная кривая:

  • 1940-50-е — "Военная индустриальность": ЗИС-110, ГАЗ-М20 "Победа" → массивные формы, вдохновлённые американцами, но с упором на надёжность.
  • 1960-е — Попытка элегантности: "Волга" ГАЗ-21, Москвич-408 → больше хрома, скруглённости, но всё ещё - мощные крылья и стойки.
  • 1970-е — Квадратизация: ГАЗ-24, ВАЗ-2101, УАЗ-469 → углы становятся нормой, дизайн становится более унифицированным.
  • 1980-90-е — Брутальный модерн: ВАЗ-21099, ГАЗ-3102, "Нива" → строгие линии, минимализм, функциональность. Но всё ещё — квадрат, металл, суровость.

Можно сказать, что автодизайн в СССР всегда подчинялся идее выносливости и простоты, а не эстетике или потребительским трендам.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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