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Закон приняли — машины исчезают: что будет с такси в 2026 году

1:51
Авто

Скоро такси в России может измениться не только снаружи, но и под капотом. Госдума вот-вот примет во втором чтении законопроект № 481272-8 о локализации автомобилей. И хотя самые жёсткие меры отложили до 2033 года, первые изменения вступят в силу уже в 2026-м — и они повлияют на всех: от водителей до пассажиров.

Беспилотное такси и машина сопровождения
Фото: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беспилотное такси и машина сопровождения

Что предлагали изначально

По первоначальному плану, с осени 2025 года в такси можно было использовать только машины с уровнем локализации 3200 баллов — такие требования действуют при госзакупках. Но под эту планку попадали только Lada, пара моделей "Москвича" и Evolute. Большинство иностранных брендов оказались бы вне игры, что вызвало бурю критики от бизнеса.

Таксопарки предупредили: из-за дефицита машин часть водителей потеряет работу, а конкуренция на рынке рухнет.

Что решили теперь

В ответ на критику депутаты смягчили требования.

Основное:

  • С 2026 года такси смогут использовать машины, выпущенные по специнвестконтрактам (СПИК)

  • В эту категорию попадут не только новые контракты, но и те, где сменился инвестор

  • В Калининградской области и на Дальнем Востоке сделали отсрочку до 2028 и 2030 года

Что это значит для пассажиров

Пока сложно сказать. С одной стороны — стимул для развития отечественного автопрома. С другой — выбор машин может сократиться, а цены на поездки вырастут. Есть также сомнения, успеют ли "АвтоВАЗ" и "Москвич" нарастить выпуск машин нужного качества и в нужном объёме.

Уточнения

Такси́ — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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