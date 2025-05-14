Мороз им не по зубам: машины, которые ломаются от одного только минуса

2:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Зима в России — не просто сезон, а настоящее испытание для техники. Сильные морозы, агрессивные реагенты и внезапные снегопады ставят крест на красивых обещаниях маркетологов. Некоторые модели, даже новые и дорогие, попросту не выдерживают наших реалий.

Фото: commons.wikimedia.org by Harvey Bold, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Skoda Octavia

Китайская электроника в ступоре

Владельцы новых китайских авто всё чаще жалуются: мультимедиа "виснет", сенсоры не реагируют, бесключевой доступ глючит, печка не справляется. У Haval — хронические проблемы с отоплением, у Chery Tiggo техника сдаётся уже при -10°C, Geely не радует надёжностью замков и датчиков.

Особое недоумение вызвал случай с Changan CS55, у которого от холода… отломилась педаль газа. Виной всему — дешёвые сплавы и экономия на деталях. Даже шины приходится менять сразу после покупки — "родная" резина не выдерживает ни холода, ни снега.

Европейцы, гниющие от соли

Сырость и грязь после реагентов разъедают кузова, особенно если антикор слабый. Renault Duster и Sandero, несмотря на локальную сборку, страдают от ржавчины на швах уже через пару зим. Skoda Yeti не любит межсезонную грязь — коррозия начинается на 4-й год. Mazda 6 и некоторые Mercedes-Benz тоже не вечны: крылья и пороги начинают ржаветь на третий сезон.

Даже отечественный УАЗ "Патриот", созданный вроде как для бездорожья, без допобработки кузова гниёт как европейцы. Улучшения есть, но антикор — по-прежнему на совести владельца.

"Пузотёрки" и сугробы

Малый клиренс в России — не стиль, а проблема. MINI Cooper, Infiniti Q50/Q70, "спортивные" седаны, и даже Skoda Octavia с Hyundai Solaris зимой рискуют застрять при любом сугробе. А если владелец поставил защиту картера или в салоне четверо пассажиров — машина легко "садится на пузо".

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

