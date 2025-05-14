Эти автогиганты уже пакуют чемоданы обратно — кто вернётся в Россию первым

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

За последние три года российский авторынок превратился в сцену массового отъезда: почти все иностранные бренды (не считая китайцев) покинули страну. Но не все сделали это навсегда. Кто-то закрыл двери и уехал с концами, а кто-то — просто приоткрыл их, тихонько выжидая.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold Pony, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 2020 Nissan Sentra (United States)

Кто ушёл по-настоящему

Среди брендов, которые действительно ушли, — Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Ford и Volvo. Уход был с продажей активов и без обратного билета. Хотя Mercedes и оставил за собой право выкупа завода, как и Renault с Nissan.

Volkswagen из этой четвёрки выделяется: концерн избавился от активов и даже не попытался сохранить себе лазейку обратно. Даже их внутренний "карманный" банк пока держится — странный поступок для тех, кто не собирается возвращаться.

Кто просто затаился

А вот список компаний, которые скорее "вышли покурить", чем ушли:

Toyota и Lexus — представительство действует, сервис поддерживают.

Hyundai и Kia — юридически живы, работают по минимуму.

BMW — доходы просели, но структура осталась.

Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Peugeot, Citroen и Opel — не отрезали мосты, чинят проданные авто и ждут.

Даже Porsche и Rolls-Royce не ушли — спрос на них есть, несмотря ни на что.

Американцы не торопятся с точкой

Chrysler и GM тоже не стали рубить с плеча. Юрлица остались, а значит, шанс на возвращение у Jeep, Chevrolet, Cadillac, Fiat и Alfa Romeo — ещё жив.

Так что когда зелёный свет загорится, возвращение может оказаться куда массовее, чем уход. Правда, Volkswagen в этом списке будет, пожалуй, последним.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



