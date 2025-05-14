Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день

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Немцы умеют считать деньги, но экономия у них сочетается с практичностью и комфортом. Интересно, какие машины они выбирают, когда всё доступно и логично?

Фото: Volkswagen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license Volkswagen T-Roc

Марки-лидеры

В рейтинге продаж по брендам в Германии всё ожидаемо: лидирует Volkswagen — продано более 404 тысяч новых машин за 9 месяцев 2024 года. Следом идут Mercedes-Benz (187 тыс.) и BMW (169 тыс.). Также в топ-10: Skoda, Audi, Opel, Seat, Ford, Hyundai и Toyota.

Но главное — не бренды, а конкретные модели, которые немцы действительно покупают. Вот десятка фаворитов.

ТОП-10 популярных моделей

Volkswagen Golf — безоговорочный лидер (76 356 штук). Цена: от 28 330 евро (≈ 2,99 млн руб.), 1.0 л, 116 л. с., передний привод. Volkswagen T-Roc — компактный кроссовер (57 832). От 27 850 евро, 1.0 л, 116 л. с. Volkswagen Tiguan — выбор семейных водителей (49 107). Цена от 38 250 евро, 1.5 л, 130 л. с. Skoda Octavia — проверенный любимец (39 804). От 26 990 евро, 1.5 л, 115 л. с. Opel Astra — для тех, кто "знает, что хочет" (37 175). От 27 910 евро. Volkswagen Passat — только универсал (36 457). Стартует от 41 665 евро. Opel Corsa — городская малолитражка (31 352). От 22 680 евро. Volkswagen Polo — привычный и надёжный (29 278). От 19 835 евро. Seat Leon — рациональный выбор (28 576). От 21 990 евро. BMW 3-Series — немного премиума в будни (27 103). От 46 400 евро.

Как видно, немцы тяготеют к практичным хэтчбекам, универсалам и компактным кроссоверам. А среди фаворитов — почти сплошь модели VW Group.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

