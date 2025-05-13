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Это не коррозия — это стиль жизни: 12 авто, которые гниют так, будто у них это в прошивке

2:51
Авто

Красивая обёртка, солидный бренд, внушительные формы — а под всем этим… рыхлая ржавчина. Если вы планируете купить авто с пробегом, знайте: некоторые модели ржавеют так, будто их специально выращивали для курса "молодой сварщик". Вот 12 машин, которые стоит осматривать с магнитом, фонариком и молитвой — особенно, если цена кажется подозрительно сладкой.

mazda 3
Фото: Wikipedia by OSX is licensed under Общественное достояние
mazda 3

Начинают гнить, не доехав до дома

  • УАЗ Патриот (с 2005 года): анекдоты про него — не шутка. Рыжие пятна на крыльях, дверях и рамке номера появляются уже у новых авто. Без антикора — как без зонта в ливень.

  • Chery Amulet A15 (2003-2010): металл в стиле фольги. Если кузов не сгнил — это баг, а не фича.

  • Chery Tiggo T11 (2005-2016): паркетник с мотором от Toyota, но кузовом от Жигулей. Спасёт только антикор с рождения.

Гниль изнутри — в лучших традициях коварства

  • Nissan Murano Z50 (2002-2009): выглядит прилично, пока не снимешь обшивку. Крылья и стаканы гниют изнутри до дыр.

  • Infiniti FX S50 (2002-2007): под блеском скрывается труха — особенно в задней части под бампером.

  • Mazda 6 GG (2002-2008): кузов — больное место. Ржавчина лезет отовсюду, включая пороги, днище и даже VIN-площадку.

"Живые", но только в сухом климате

  • Mazda 3 BK (2003-2009): выглядит крепче "шестёрки", но это иллюзия. Арки и днище ржавеют, седаны ещё и теряют заднюю полку.

  • Mazda 323 BJ (2000-2003): бюджетный вход в автожизнь — и сразу коррозия. Иногда порога нет совсем.

  • Nissan Sunny B15 / Bluebird Sylphy G10: симпатичны и выносливы, но любят превращаться в ржавые артефакты.

Немцы, которые сдались без боя

  • Mercedes E W210 (1995-2002): гениальная техника, катастрофический кузов. Гниёт абсолютно всё, включая чашки пружин.

  • Mercedes C W203 (2001-2008): чуть крепче "очкарика", но задние арки и двери уже в стартовом пакете гнили.

И даже корейцы не спаслись

  • Kia Sorento BL (2002-2011): рамник, который сгнивает ещё до поломки мотора. Порогов может просто не быть.

Уточнения

Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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