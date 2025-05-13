Китайцы больше не шутка: эти машины проходят 150 тысяч — и даже не кашляют

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Несколько лет назад фраза "надёжный китайский автомобиль" звучала как шутка. Мягкие кузова, капризные моторы и пластик "из игрушечного набора" — всё это прочно въелось в память автолюбителей. Но времена меняются, и сегодня китайцы — уже не те.

Фото: commons.wikimedia.org by TuRbO_J, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Haval H9 автомобиль

Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 Pro

Tiggo 7 Pro с турбомотором 1.5T и вариатором уже давно в хиту продаж. После 100-150 тысяч км владельцы не жалуются: мотор "не ест" масло, коробка живёт до 160 тысяч, если ухаживать. Tiggo 4 Pro — чуть проще, но также надёжен: сравним с "корейцами" конца 2010-х.

Geely Atlas Pro

Под капотом — турбо 1.5 и надёжный "мокрый" робот. Переключения плавные, перегрева нет, а при нормальной замене масла всё работает без сюрпризов. Ходовая — комфортная, слабых мест немного: разве что тесно под капотом и мелкие огрехи по салону.

Haval H9

Это уже рамный внедорожник, который можно назвать "китайским Прадо". 2.0 турбо, понижайка, блокировки — всё серьёзно. Есть машины с пробегом за 200 тысяч без серьёзных вложений.

Haval F7 / F7x

Кроссоверы с "куполом" — и при этом очень надёжные. Робот от Getrag держится до 200 тысяч без ремонта, моторы требуют лишь качественное масло. Жалобы на сколы ЛКП и мультимедиа встречаются, но в остальном — всё стабильно.

Geely Emgrand 7

Седан с атмосферником и классическим автоматом Aisin — без турбин и сложных "наворотов". Именно такие машины берут таксисты: пробег за 120-150 тысяч — и минимум вложений.

Есть нюансы

Китайцы подтянули технику, но не избавились от минусов. Слабая шумоизоляция, глючащая электроника, пластик салона и мягкое ЛКП — всё это ещё встречается. Зато по надёжности — уже не стыдно.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

